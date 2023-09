Un'intera giornata passata a spegnere incendi, poi lo schianto terrificante: morti quattro vigili del fuoco

Quattro vigili del fuoco che tornavano a casa di notte dopo aver combattuto per tutto il giorno gli incendi della Columbia Britannica (Canada) sono morti mercoledì in un terrificante incidente stradale. Gli incendi boschivi da settimane imperversano in molte regioni del Paese. Lo schianto fatale per i quattro pompieri è avvenuto a circa un chilometro a ovest del parco provinciale di Juniper Beach, tra Cache Creek e Walhachin, dove sono ancora attivi più di 380 roghi. Il mezzo dei vigili del fuoco su cui viaggiavano si è scontrato intorno alle 2 con un semirimorchio che procedeva in direzione opposta. Sono tutti morti sul colpo.

L'autista del semirimorchio è rimasto ferito: ricoverato in ospedale, è fuori pericolo. L'incidente di ieri porta a otto il numero di morti sul lavoro dall'inizio di questa nuova stagione di incendi boschivi in Canada: sette vigili del fuoco e un pilota di elicottero. Il premier della British Columbia David Eby e il ministro delle Foreste Bruce Ralston in una nota congiunta affermano di avere "il cuore spezzato" per la morte dei lavoratori a contratto "in quella che è stata una stagione di incendi immensamente difficile". I vigili del fuoco "sono in prima linea in così tante parti della British Columbia, creando speranza dalla disperazione e lavorando instancabilmente per salvare vite umane. Le parole non possono esprimere la profondità della nostra gratitudine".

Continua a leggere su Today.it...