Il governo che regala 35mila compresse di Viagra ai militari

È bufera in Brasile per un "regalo", molto particolare, effettuato dal governo all'esercito: 35mila compresse di Viagra. L'opposizione ha chiesto all'esecutivo brasiliano di spiegare i motoivi di questo dono così sostanzioso e dalla dubbia utilità nei confronti delle Forze armate: nell'ordine finito nel mirino della critica ci sarebbero anche dei farmaci contro la caduta dei capelli. Elias Vaz, deputato del Partito socialista brasiliano ha chiesto al ministero della Difesa di giustificare l'acquisto del farmaco contro le disfunzioni erettili avvenuto tra il 2020 e il 2021: un accusa che il governo carioca non può smentire visto che il Portale sulla trasparenza e il Pannello sui prezzi sono di pubblico dominio.

Un acquisto costoso che merita una giustificazione, anche alla luce della situazione in cui versano gli ospedali brasiliani, già in difficoltà prima dell'avvento del Covid 19. Una condizione denunciata anche dal deputato Vaz: "Gli ospedali in tutto il Paese devono far fronte alla mancanza di insulina per la cura dei pazienti con malattie croniche e le forze armate ricevono migliaia di pillole di Viagra: la società esige una spiegazione". Il parlamentare ha anche sollevato alcune perplessità sulla spesa effettuata dal governo per salmone e tagli di carne molto costosi, sempre a favore dei militari: un esborso pari a 56 millioni di reais, pari a circa 11 milioni di dollari. Un problema, quello degli acquisti bizzarri per i soldati, che il Brasile conosce bene: già tra il 2018 e il 2020 aveva fatto discutere l'ordine di farmaci contro la calvizia da parte del ministero della Difesa, sia con l'ex presidente Temer che con Bolsonaro.