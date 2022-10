L'aereo si schianta: giovane istruttrice muore insieme a due allievi

Una pilota autorizzata di 23 anni, Viktoria Ljungman, ha perso la vita durante una lezione di volo: l'aereo sui cui viaggiava insieme a due studenti di 18 anni si è schiantato giovedì scorso in Virginia, negli Stati Uniti.

Il giorno della tragedia, la giovane pilota di origini svedesi aveva iniziato una delle sue consuete lezioni con due studenti della Hampton University all'aeroporto internazionale di Newport News-Williamsburg, dove la donna ha già lavorato in passato come istruttore. Secondo una prima ricostruzione della polizia dello Stato della Virginia, uno dei due allievi, il 18enne Oluwagbohunmi Oyebode ha tentato di sollevare l'aereo monomotore Cessna 172 con un angolo troppo ripido mentre era in alto, causando l'incidente mortale. Viktoria Ljungman è morta sul colpo a causa del violento impatto, i due studenti, Oyebode e un altro coetaneo di cui non è ancora stata resa nota l'identità, sono deceduti dopo il trasporto d'urgenza in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Decine i messaggi di cordoglio sulle pagine social della 23enne. "Era una ragazza bella e avventurosa - ha ricordato caro amico di Viktoria - una persona intelligente ma anche una che corre dei rischi". Come confermato anche da un portavoce dell'Università, "la causa esatta dell'incidente è sotto inchiesta. L'Università di Hampton è a conoscenza dello sfortunato incidente avvenuto oggi che ha coinvolto due dei nostri studenti".