La pensionata che vince alla lotteria per tre volte (sempre nello stesso posto)

Si dice sempre che la fortuna è cieca o quantomeno bendata, ma ci sono dei casi in cui questa grande verità ''vacilla''. Come quello di una governante in pensione del Maryland, negli Stati Uniti, che è riuscita a vincere per la terza volta il premio della lotteria da 50mila dollari. Non solo, la donna di 61 anni ha vinto dopo aver giocato in tutte e tre le occasioni nel medesimo negozio, divenuto a per la signora un luogo porta fortuna. Si tratta infatti di un caso a dir poco raro, giunto a compimento circa due settimane fa, quando la 61enne ha centrato la terza vincita da 50mila dollri.

"Quando ho visto la vincita non potevo crederci. Mi era successo di nuovo": ha raccontato ai media la donna, che aveva acquistato due biglietti da cinque dollari al Talbert's Ice & Beverage Service di Bethesda, trovando il premio nel secondo. Nel 2018 le cose erano andate addirittura meglio: l'ex colf aveva infatti riscosso nello stesso anno ben due premi da 50mila dollari ciascuno.