"Cercasi vincitore della lotteria": sparito il proprietario del biglietto vincente da un milione di euro

"Ricercato" in vari Stati europei, il vincitore di Euromillions non si è ancora fatto avanti per riscuotere il premio milionario

"AAA cercasi proprietario biglietto vincente della lotteria Euromillions: deve riscuotere un premio in denaro da un milione di sterline". Suona più o meno così l’appello che i giornali e i responsabili della lotteria nazionale stanno lanciando da giorni. Può sembrare strano eppure il possessore del fortunato biglietto non si è ancora fatto avanti per riscuotere il premio e ha ancora pochi giorni di tempo per farlo. Per la precisione può reclamare la vincita entro mercoledì 28 luglio, poi dovrà dire addio alla possibilità che la fortuna gli ha offerto di poter cambiare in parte il corso della sua vita. Alla lotteria Euromillions possono partecipare, dal 2004, tutti i cittadini di Spagna, Francia, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Portogallo, Austria, Belgio e Lussemburgo.

Molto probabilmente il fortunato vincitore non sa di aver vinto ed è per questo che soprattutto negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli a tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per invitarli a ricontrollare i numeri sovraimpressi. Qualche indizio c’è, almeno per quanto concerne il luogo dove è stato acquistato il biglietto: la giocata era stata emessa nel quartiere londinese di Lewisham nel mese di gennaio con il codice VSHS38986. Questo dovrebbe servire a restringere il campo aprendo gli occhi a coloro che hanno effettuato la giocata in quel quartiere, ma se il fortunato non legge i giornali e non ascolta gli appelli sarà impossibile risalire al vincitore.

Senza contare che potrebbe essere stato donato a titolo di regalo, magari. Sono al momento tutte ipotesi. Di certo c'è che se nessuno si presenta per riscuotere il premio, la somma andrà a cumularsi al jackpot complessivo di Euromillions, che ammonta già a circa 48 milioni di euro. Una cifra impressionante, ma i responsabili della Lotteria Nazionale sperano che il vincitore si presenti per aggiudicarsi la vincita, soprattutto perché gli ultimi due anni sono stati economicamente difficili per molti a causa della pandemia.

Questo incredibile colpo di fortuna potrebbe sostenere una o più famiglie in difficoltà. Il biglietto vincente fu giocato il 28 gennaio, come da regolamento ci sono sei mesi di tempo per reclamare la vincita. “Il tempo sta scadendo – ha dichiarato l’Ente che regola le lotterie britanniche - ma siamo comunque fiduciosi che il legittimo proprietario del biglietto vincente possa presentarsi proprio all'ultimo minuto”. Sono tanti i giocatori che tentano la fortuna: generano una media di 36milioni di sterline ogni settimana. A detenere il record del più fortunato è un vincitore del Regno Unito, con l’EuroMillions portò a casa 170.221.000 sterline nell’ottobre del 2019.