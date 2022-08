Assume la droga degli zombie e stupra una 14enne, obbligando la madre a guardare

Joshua Carney, 28 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver commesso crimini "orribili", una vera e propria "roba da incubi". L’uomo, dopo aver preso la droga degli zombie, ha violentato una donna e la figlia di 14 anni obbligando la madre ad assistere alle violenze. Il fatto è avvenuto il 1° marzo scorso, a Cardiff, in Galles. Joshua Carney, uscito cinque giorni prima dal carcere per alcuni furti con scasso, ha commesso questi atroci crimini "per soddisfare i suoi desideri sessuali perversi", dichiara il giudice Tracey Lloyd-Clarke, definendolo un soggetto "pericoloso".

L’uomo si è presentato davanti casa della donna alle 6.45 del mattino chiedendole di chiamargli un taxi, ma poi è riuscito ad entrare con la forza in casa. Dopo averla presa a pugni l’ha violentata urlando: "Smetti di urlare o ti pugnalerò". Sentendo le urla, la figlia che si trovava nella sua camera ha chiamato la polizia, pensando che l’aggressore avesse accoltellato la madre. Dopo essersi reso conto che la ragazza aveva chiamato la polizia, Carney ha violentato entrambe le donne l’una davanti all’altra, per poi tentare la fuga. Uscendo di casa, però, si è trovato davanti la polizia.

Joshua Carney, sotto effetto della droga sintetica Md-Pv, chiamata la droga degli zombie, ha dichiarato di essere innocente e di non ricordare nulla dell’accaduto. Nelle dichiarazioni lette alla corte, le vittime hanno detto di aver sofferto di incubi e insonnia e di aver lasciato il quartiere. Secondo il giudice che ha emesso la sentenza, l'attacco è stato "deliberatamente sadico e senza dubbio fatto per soddisfare i suoi desideri sessuali perversi". L’uomo, nonostante l’assunzione di droghe, aveva il pieno controllo delle proprie azioni: chiudere la porta d'ingresso e prendere il telefono della figlia – secondo il giudice - indicavano che "avevi molto controllo di ciò che stavi facendo e le tue azioni sono state pensate. La tua offesa in quel giorno è stata orribile, è roba da incubi. Un reato così grave necessaria di una condanna all’ergastolo".