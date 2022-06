Violentata da tre controllori dopo l’inganno: “Vuole spostarsi in prima classe?”

Tre controllori dipendenti delle ferrovie del Pakistan hanno teso una trappola ad una giovane donna per poi violentarla sulla carrozza vuota di un treno. E’ successo la settimana scorsa su un convoglio ferroviario a lunga percorrenza che collega le città di Multan e Karachi, nella provincia pakistana del Punjab. La 25enne, madre di due figli, era salita a bordo del treno occupando la carrozza relativa al biglietto che aveva regolarmente acquistato. Il controllore con molta gentilezza l’ha invitata a spostarsi in una carrozza di prima classe, con l’aria condizionata, visto che molti posti erano liberi. Seguito l’uomo la donna si è ritrovata sola in un convoglio con altri due complici del controllore, anche loro dipendenti delle ferrovie. Dopo averla aggredita i tre uomini hanno abusato di lei per poi dileguarsi. In seguito sono stati trovati ed arrestati con l'accusa di stupro.

Primo ministro: aumenteremo le misure di sicurezza

La notizia sta provocando molta indignazione nel Paese. "Sarà intrapresa un'azione penale e amministrativa anche contro il proprietario della compagnia privata che gestiva il treno", ha dichiarato il capo della polizia delle Ferrovie in una nota. Il primo ministro pakistano ha dichiarato invece di voler migliorare la sicurezza delle donne sui treni, con misure che includono telecamere a circuito chiuso nelle aree comuni, pulsanti di emergenza nelle cabine e pattuglie di agenti di polizia donne.