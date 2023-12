Aumentano le violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi, gli Usa bloccano i visti

Gli Stati Uniti hanno deciso che non permetteranno più ai coloni israeliani accusati di violenze nei confronti dei palestinesi, di viaggiare negli Usa. Washington ha deciso di imporre il divieto di rilascio del permesso di ingresso nella nazione alle persone coinvolte in aggressioni e omicidi nella Cisgiordania occupata, un modo per fare pressione su Tel Aviv affinché si impegni maggiormente per prevenire la violenza dei coloni ebrei.

La mossa arriva appena un mese dopo che agli israeliani era stato concesso di entrare senza visto negli Stati Uniti. I destinatari dell'azione, e probabilmente i loro parenti più stretti, non potranno beneficiare del programma e a coloro che sono già in possesso di un visto statunitense verrà revocato. La nuova politica di restrizione riguarda "persone ritenute coinvolte nel minare la pace, la sicurezza o la stabilità in Cisgiordania, anche attraverso atti di violenza o altre azioni che limitano indebitamente l'accesso dei civili ai servizi essenziali e ai beni di prima necessità", ha dichiarato il Segretario di Stato, Antony Blinken. Il presidente Joe Biden e altri alti funzionari statunitensi hanno ripetutamente avvertito che Israele deve agire per fermare la violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania.

Gli attacchi erano già aumentati negli ultimi mesi dopo il via libera all'espansione degli insediamenti, che sono illegali secondo il diritto internazionale, concessi dal governo di Benjamin Netanyahu, che si fonda sull'appoggio di partiti fortemente religiosi, ed è considerato il più estremista della storia della nazione. Gli attacchi sono aumentati ulteriormente dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre e il conseguente scoppio della guerra a Gaza. Da allora, secondo le Nazioni Unite, le aggressioni violente dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania sono raddoppiate. Coloni armati e in uniforme si sono presentati nei villaggi palestinesi minacciando di uccidere chi non se ne andava, affermano residenti, attivisti israeliani per la pace e l'Onu.

Secondo le Nazioni Unite e il gruppo israeliano per i diritti umani B'Tselem, gli incidenti hanno spinto oltre mille palestinesi di almeno 15 comunità a fuggire dalle loro case in Cisgiordania. Il numero è più del doppio del totale degli sfollati in Cisgiordania tra l'inizio del 2022 e il 6 ottobre di quest'anno, secondo B'Tselem. In tutto dal 7 ottobre più di più di 246 palestinesi, tra cui 65 bambini, sono stati uccisi in Cisgiordania secondo le Nazioni Unite. La maggior parte è stata uccisa dalle forze israeliane, ma almeno otto sono stati uccisi dai coloni. Quattro israeliani, tra cui tre soldati, sono stati uccisi da palestinesi in Cisgiordania sempre nello stesso periodo.

I coloni hanno attaccato i palestinesi in passato, ma l'attuale livello di violenza è senza precedenti per frequenza e intensità, dicono le associazione. "Nel momento in cui è iniziata la guerra a Gaza, i coloni sapevano di avere un'opportunità perché nessuno stava guardando", ha dichiarato Dror Sadot, portavoce di B'Tselem, al Washington Post. Blinken ha detto ai funzionari israeliani, durante una visita la scorsa settimana, che "devono fare di più per fermare la violenza estremista contro i palestinesi e condannare i responsabili", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller in un briefing con la stampa dopo l'annuncio.

Da parte loro, "i leader palestinesi devono anche fare di più per frenare gli attacchi palestinesi contro gli israeliani in Cisgiordania", ha aggiunto. "Ci aspettiamo che questa azione abbia un impatto su decine di persone e potenzialmente sui loro familiari", ha detto Miller come riporta la Reuters, aggiungendo che qualsiasi israeliano con un visto statunitense esistente che sia stato colpito dal provvedimento sarà informato della revoca del suo visto.

Dalla guerra dei Sei giorni in Medio Oriente del 1967, Israele ha occupato la Cisgiordania, che dovrebbe essere con Gaza il nucleo di uno Stato indipendente con Gerusalemme Est come capitale. Vi ha costruito insediamenti ebraici che la maggior parte dei Paesi del mondo considera illegali. Israele afferma che sono necessari per legami storici e biblici con la terra. Interrogato sulla violenza dei coloni in una conferenza stampa martedì, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che nessuno, a parte le autorità israeliane, ha il diritto di usare la violenza. "Israele è uno Stato di diritto. Il diritto di usare la violenza appartiene solo a coloro che sono autorizzati a farlo dal governo", ha dichiarato.

Miller ha detto che Israele ha preso alcune misure per trattenere i responsabili delle violenze in Cisgiordania, come la detenzione amministrativa, ma i funzionari statunitensi ritengono che dovrebbero essere perseguiti.