Uccisa la giornalista Vira Hyrych: la sua casa è stata colpita da un missile

Tra le vittime dei bombardamenti russi in Ucraina c'è anche Vira Hyrych, giornalista e produttrice di Radio Liberty. La triste notizia è stata confermata dal collega Oleksandr Demchenko in un post su Facebook: "Una persona meravigliosa se n'è andata". La donna si trovava nella sua abitazione nel distretto di Shevchenkivskyi a Kiev, quando la casa è stata colpita da un missile russo nella giornata di ieri, giovedì 28 aprile. "Questa è la sua auto - scrive sui social il collega, mostrando la foto di una vettura danneggiata - Un paio di anni fa ci ha accompagnato in macchina a Nemishayevo per dirci come cercare informazioni nei territori occupati. Ora Vira non c'è più. Un accurato missile russo l'ha colpita casa, e Vira è rimasta lì tutta la notte. Ed è stata trovata solo al mattino".

Il corpo senza vita di Vira Hyrych è stato rinvenuto sotto le macerie soltanto nella mattina di oggi, venerdì 29 aprile. I missili hanno colpito l'edificio in cui viveva la giornalista tra il primo e il secondo piano, distruggendoli e innescando un violento incendio. Anche la giornalista indipendente Olga Tokariuk ha denunciato su Twitter l'uccisione della collega: "L'attacco missilistico russo su Kiev ha ucciso Vira Hyrych, morta anche a causa del blocco residenziale imposto dai russi".

Il bombardamento di Kiev in cui è rimasta uccisa la giornalista è avvenuto durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Un attacco condannato anche dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian: "Piena solidarietà al popolo ucraino, e ad Antonio Guterres e al (premier bulgaro) Kiril Petkov che si trovavano vicino al luogo in cui è avvenuto il bombardamento". Il ministero della Difesa russo ha commentato gli attacchi missilistici di ieri su Kiev, affermando che armi a lungo raggio di alta precisione hanno distrutto gli impianti di produzione del razzo Artem e dell'impresa dell'industria spaziale a Kiev. Una versione smentita dalle autorità ucraine.