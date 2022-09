Virgin 'arcobaleno', lo staff potrà indossare l'uniforme che vuole indipendentemente dal genere

“La compagnia aerea più inclusiva dei cieli”. Si è definita così la Virgin Atlantic dopo aver annunciato che il suo staff potrà indossare l'uniforme del genere che preferisce indipendentemente dal proprio sesso biologico di appartenenza. La scelta è stata motivata dalla volontà di "difendere l'individualità" del suo personale, dando a piloti, personale di cabina e di terra la libertà di scegliere cosa indossare sulla base del modo “in cui si identificano e si sentono”. In precedenza, le donne dovevano indossare un'uniforme rossa e gli uomini una bordeaux.

Storicamente nota per i suoi rigidi standard di abbigliamento, i requisiti di altezza ed età e il divieto di mostrare tatuaggi, l'industria aerea si sta evolvendo per riflettere meglio i cambiamenti delle norme sociali. Da tempo la compagnia britannica fondata da Richard Branson sta attraversando profondi cambiamenti di immagine e politica. Oltre alla nuova policy sulle divise sta modificando le sue "politiche di inclusione dei trans", che includono il tempo di assenza dal lavoro per i trattamenti medici legati alla transizione di genere, la scelta di spogliatoi e docce che "si allineano al genere in cui una persona si identifica" e un "piano di transizione personalizzato".

Sta inoltre introducendo l'opzione di includere i pronomi sui badge dei lavoratori, in modo che i passeggeri sappiano se la persona vuole essere identificata come luo o lei. E i cambiamenti non saranno limitati al personale. La compagnia aerea ha aggiornato il proprio sistema di biglietteria per consentire ai titolari di passaporti con pronomi neutri di utilizzare il titolo Mx e selezionare i codici di genere U (che sta per Unico, e viene utilizzato da coloro che non si riconoscono specificamente in nessuno dei due sessi) o il neutro X nelle prenotazioni dei voli.

Per promuovere la sua nuova politica la Virgin ha coinvolto Michelle Visage, una delle giudici del reality show di successo Ru Paul's Drag Race, condotto da RuPaul, protagonista anche della serie Netflix AJ and the Queen. "In qualità di madre di un bambino non binario e di alleata della comunità Lgbt+, questi sforzi di Virgin Atlantic per promuovere l'inclusività dei suoi dipendenti sono estremamente importanti per me", ha detto la star del reality. "Le persone si sentono responsabilizzate quando indossano ciò che meglio le rappresenta, e questa politica sull'identità di genere permette alle persone di abbracciare chi sono e di portare al lavoro tutto se stesso", ha concluso.

Queste ultime novità seguono la decisione, presa nel 2019, di offrire al personale di bordo la possibilità di scegliere se truccarsi o meno, nonché di indossare pantaloni e scarpe basse. Più di recente, la compagnia aerea ha eliminato le restrizioni relative ai tatuaggi visibili per i membri dell'equipaggio e per il personale di prima linea.