"Mamma e papà sono in viaggio", dopo cinque anni confessa: "Li ho uccisi"

Ha ucciso i genitori senza pietà, poi per anni ha mentito a tutti, dai parenti agli amici, fingendo che i due coniugi fossero lontani da casa o in vacanza. Una orribile bugia confessata soltanto adesso da Virginia McCullough, una donna inglese di 36 anni, che ha ammesso davanti ai giudici di aver ucciso il padre John, di 70 anni, e la madre Lois di 71, nel giugno del 2019, mentre si trovavano nella loro casa a Chelmsford, nell'Essex (Inghilterra).

La verità è emersa soltanto adesso, diversi anni dopo il duplice delitto, quando la 36enne ha deciso di ammettere tutto: prima ha avvelenato il padre con dei medicinali, poi ha ucciso la madre con una coltellata al petto. In seguito la donna ha nascosto i due cadaveri nella stessa abitazione e ha continuato a vivere la sua vita come se niente fosse accaduto.

In questi anni ha mentito a medici e parenti: quando le veniva chiesto dove fossero i genitori la 36enne rispondeva "sono in vacanza" oppure "non stanno molto bene", o comunque diceva che erano fuori casa in quel momento e quindi impossibilitati a rispondere. Un castello di menzogne crollato lo scorso settembre, quando i medici di famiglia che avevano in cura i due anziani avevano manifestato preoccupazione per la loro lunga assenza. La polizia ha così deciso di approfondire le indagini, perquisendo l'abitazione dei McCullough e scoprendo l'amara verità: i due coniugi scomparsi erano stati uccisi dalla figlia e i loro corpi erano stati nascosti nella casa di Pump Hill.

"È stata un'indagine estremamente complessa - ha spiegato 'ispettore Lydia George -. Le azioni dell'imputata hanno avuto un impatto significativo ed emotivo sul gruppo familiare e i nostri pensieri oggi vanno innanzitutto a loro". La 36enne è stata arrestata e nella giornata di ieri, giovedì 4 luglio, ha ammesso di fronte alla Corte di Chelmsford di aver commesso il duplice omicidio: "Li ho uccisi io".

"Capirai che c'è una sola sentenza che può essere pronunciata contro di te in una circostanza come questa", ha detto il giudice Christopher Morgan alla 36enne, riferendosi alla condanna all'ergastolo. Virginia McCullough resterà sotto custodia in attesa della sentenza, prevista per il prossimo 10 ottobre.