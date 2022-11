Il virus dei piccioni che li trasforma in 'zombie'

Nel Regno Unito i piccioni “si trasformano in zombie” a causa di una misteriosa malattia che fa attorcigliare il collo e li fa camminare a zigzag. A lanciare l’allarme, riporta il The Sun, è la Society for Prevention of the Cruelty of Animals di Jersey, isola nel Canale della Manica. Il virus altamente infettivo si è già diffuso rapidamente nei piccioni dell’isola e ora si teme che circoli in tutta la popolazione degli uccelli del Regno Unito e del resto del continente europeo.

"C'è stato un aumento del numero di piccioni recuperati nelle ultime settimane che mostrano problemi neurologici con il collo contorto o non sono in grado di stare sulle zampe", ha affermato il portavoce dell’associazione che si occupa di soccorrere gli animali. A causare questa malattia potrebbe essere il virus Paramyxovirus del piccione (pigeon paramyxovirus o Ppmv) che, oltre ai sintomi appena evidenziati, ha anche l’effetto di rendere verdi le feci dei volatili che, una volta infettati, rischiano di morire entro pochi giorni.

Altri segnali a cui occorre prestare particolare attenzione sono il tremore o la paralisi delle ali e delle zampe, con riluttanza a muoversi e mangiare. "Il virus - hanno spiegato gli esperti di Jersey - può sopravvivere più a lungo nei mesi più umidi e freddi, il che significa che i gruppi di casi sono più comuni in questo periodo dell’anno”.

È importante cercare di prevenire l'infezione iniziale poiché, una volta che è stata incubata, "il virus non risponde al trattamento, sebbene le cure di supporto da parte di un veterinario possano ridurre la gravità della malattia e aumentare le possibilità di sopravvivenza", ha affermato la clinica Bird Exotics Veterinary. Fortunatamente "gli esseri umani non possono contrarre la malattia anche se chi viene a contatto con i volatili contagiati può contrarre una congiuntivite".