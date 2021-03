Proteste soffocate nel sangue: l'Onu alza la voce dopo il giorno più buio del Myanmar

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime della repressione in atto ad opera delle forze di sicurezza birmane delle manifestazioni e proteste di massa scatenate dal golpe militare nel paese: secondo Aapp, associazione di assistenza ai detenuti politici in Birmania, i morti sarebbero stati 38. Ma i dati forniti da tre ospedali del paese, Rangún General, Hlaing Tharyar e Thingangyun Sanpya - e citati da 'Myanmar Now' - parlano di almeno 59 vittime mortali nelle proteste di ieri e di 129 feriti solo nella capitale.

Per il Regno Unito e l'Onu, la giornata di ieri è stata "spaventosa" e "straziante". L'inviata speciale delle Nazioni Unite in Birmania, Christine Schraner Burgener, ha condannato "con forza" il "continuo spargimento di sangue" domenica "mentre l'esercito sfida gli appelli internazionali".

In sympathy with all the victims in #Myanmar. Maybe they can imprison you, harm you, try to break your will - but they can never take away your dignity. pic.twitter.com/aqTEjy4N3t