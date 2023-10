La "mamma per la pace" Vivian Silver ostaggio dei terroristi di Hamas

I terroristi di Hamas hanno rapito Vivian Silver, 74 anni, attivista pacifista canadese-israeliana che ha dedicato la sua vita ai diritti dei palestinesi, facilitando le cure in ospedale per i bambini di Gaza. Vivian - leader del network "Alliance for Middle East Peace" è stata portata via con la violenza da casa sua nel kibbutz Be'eri.

Vivian ha dedicato la sua vita alla pace e si era stabilita vicino al confine di Gaza in Israele. Lo scorso 23 settembre in un post sui social denunciava l'aumento delle violenze in Medio Oriente lanciando un appello alle "mamme per la pace": "Non c'è momento migliore per dare voce alla richiesta delle madri israeliane e palestinesi, per porre fine al nostro conflitto decennale".

"Più eliminazioni, bombardamenti, uccisioni e distruzioni non porteranno ad un futuro di pace e sicurezza per i residenti di Israele e per i residenti di Gaza" spiegava sui social.

Non sapeva che pochi giorni dopo il vortice di violenza avrebbe colpito anche lei. L'attacco a sorpresa dei terroristi di Hamas all'alba di sabato ha colpito anche il kibbutz dove viveva Vivian che risulta tra i dispersi e con molta probabilità ostaggio dei miliziani islamisti.

"Ho trascorso molto tempo a Gaza fino allo scoppio della seconda intifada - scriveva Vivian - Mi fa infuriare soprattutto quando la gente afferma: 'Non abbiamo partner dall'altra parte!' Conosco personalmente tanti palestinesi che desiderano la pace non meno di noi."

Only four days ago, @WomenWagePeace rallied hundreds of Israelis and Palestinians in a march for peace. Today they grieve for unimaginable loss, while they continue to keep the vital links between both peoples alive https://t.co/RKRc9mMvhi

Vivian nel 1998 era diventata direttore esecutivo del Negev Institute for Strategies of Peace and Development di Beer Sheva, una ONG che promuove lo sviluppo umano sostenibile per una società condivisa tra ebrei e arabi e la pace in Medio Oriente.