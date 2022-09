L'auto finisce nello stagno, morti mamma e figlio di otto anni

Una giovane mamma di 28 anni, Vivien Radocz, ha perso la vita insieme al figlio di otto anni Milan, in un terribile incidente avvenuto a Peterborough, nel Regno Unito, nei pressi di una base della Royal Air Force. La donna era alla guida dell'auto quando, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada, sfondando una recinzione e finendo la sua corsa in un uno specchio d'acqua,uno stagno in cui il veicolo è affondato lentamente. I soccorsi giunti sul posto hanno rinvenuto il corpo senza vita della 28enne, mentre il bambino, trovato in condizioni disperate, è deceduto dopo l'arrivo in ospedale.

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di sabato; la donna ed il piccolo si erano recati insieme al cinema, poi prima di tornare a casa, avevano intenzione di passare a trovare la mamma di Vivien. Purtroppo però, come riportano i quotidiani inglesi, i due non sono mai arrivati dalla nonna del piccolo Milan. Mamma e figlio vivevano a circa 12 chilometri dal luogo in cui è avvenuto l'incidente: la polizia, i vigili del fuoco e l'ambulanza sono giunti il prima possibile sul posto, ma la situazione che hanno trovato era già drammatica. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, avvenuta in un laghetto situato in una zona rurale e adiacente ad un'area militare 'off-limits'. Per far progredire le indagini, la polizia di Peterborough ha diffuso le immagini delle due vittime, lanciando un appello a tutti i cittadini: "Chiunque abbia visto l'auto finire in acqua, o possieda delle registrazioni utili per le indagini, è invitato a contattarci telefonicamente o nell'apposita sezione sul nostro sito web internet".