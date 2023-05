Vogliono rapire la sorellina: ragazzo di 13 anni li allontana con una fionda

Un adolescente americano ha utilizzato una fionda per mettere in fuga un malvivente che aveva cercato di rapire e abusare della sorellina di otto anni mentre giocava nel cortile. Il fatto, secondo la polizia dello stato americano, sarebbe avvenuto nella giornata di mercoledì. L'uomo sarebbe spuntanto dal bosco che confinava con il giardino della casa della ragazzina afferrandola e mettendole una mano sulla bocca per impedirle di urlare mentre la trascinava verso il fogliame.

Il fratello sarebbe stato allertato dall'urlo della sorella e, una volta impugnata la fionda l'avrebbe puntata verso il rapitore dalla sua cameretta, riuscendo nell'impresa di centrarlo in pieno volto. Il ragazzo lo avrebbe poi colpito una seconda volta, questa volta centrandone il petto.

A quel punto il criminale avrebbe liberato la bambina che sarebbe corsa immediatamente verso casa. Lui si sarebbe invece dileguato nel bosco su un sentiero abbastanza battuto da tutti gli abitanti.

Prima di chiamare le autorità, la famiglia della ragazzina avrebbe avvertito i vicini avvertendoli dell'incidente e chiedendo a ciascuno se avessero informazioni dell'uomo. Il rapitore, un 17enne, è stato catturato poco dopo in un'area di parcheggio vicina. Il giovane, con problemi mentali, avrebbe dichiarato alla polizia di cercare qualcui da "aggredire fisicamente" e che la ragazzina faceva al caso suo. Il ragazzo è stato arrestato e incriminato di rapimento e tentato omicidio.