Cancellati per covid centinaia di voli

Le compagnie aeree statunitensi United Airlines e Delta Airlines hanno annunciato la cancellazione di oltre 200 voli in programma oggi, 24 dicembre, a causa di carenze di personale causate dall'ondata di contagi della variante Omicron del coronavirus. Stessa sorte in Australia dove sono stati cancellati decine di voli nazionali nonostante gli spostamenti per le festività natalizie, perché il personale è stato costretto a testarsi e mettersi in isolamento a causa dell'aumento dei casi di Covid. Ci sono stati 117 servizi nazionali cancellati tra Sydney e Melbourne; e non ci saranno 80 dei 500 servizi nazionali previsti in arrivo e partenza a Sydney.

In Europa invece il problema sono le prenotazioni: Lufthansa ha annunciato che cancellerà 33.000 voli previsti per questo inverno a causa della mancanza di prenotazioni.