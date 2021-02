L'aereo che ha preso fuoco in volo facendo piovere rottami sulle case

È stato il volo 328 della United Airlines diretto a Honolulu a essere costretto ad un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Denver dopo aver subito un guasto al motore poco dopo il decollo. Le immagini dell'aereo e dei detriti piovuti su case e cortili hanno letteralmente fatto il giro del web.

Attimi di terrore per i 231 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, ma nessuna conseguenza.

Tutto è successo ieri intorno alle 13 quando i residenti di Broomfield hanno chiamato la polizia per segnalare di aver udito una forte esplosione seguita dalla pioggia di detriti. Solo per fortuna non si sono registrati feriti neppure tra i passanti nonostante la presenza di pezzi dell'aereo nei cortili e nei giardini delle abitazioni.

Un passeggero del volo United 328 ha raccontato all'emittente Cnn i momenti concitati dell'accaduto a bordo dell'aereo, un Boeing 777-200, seguiti all'esplosione del motore.

Su Twitter postato anche il video terrificante: "I miei genitori sono su questo volo. Stanno tutti bene".

Had a front row seat to the entire engine failure on United flight 328. Kinda traumatized to fly United more. #UnitedAirlines pic.twitter.com/5KdJn1BGfV — Chad Schnell (@ChadSchnell) February 20, 2021