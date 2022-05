Il giallo del volo MU5735: "Qualcuno in cabina l'ha fatto cadere in picchiata deliberatamente"

Le indagini proseguono, tra tanti dubbi e pochissime certezze. Il Boeing 737-800 caduto in Cina lo scorso 21 marzo con 123 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio è stato fatto precipitare intenzionalmente. Per la scelta di qualcuno che si trovava nella cabina. Il Wall Street Journal cita fonti interne all'investigazione in corso sulle scatole nere: "L'aereo stava viaggiando ad alta quota quando ha cambiato rotta all'improvviso andandosi a schiantare senza alcun mayday". Impossibile sapere se le responsabilità possano essere ricondotte a uno dei piloti o qualcun altro che ha fatto irruzione nella cabina e causato deliberatamente l'incidente.

Il Boeing precipitò tra le montagne di Wuzhou, nella regione autonoma del Guangxi, disintegrandosi in decine di migliaia di pezzi. I dati della scatola nera suggeriscono che c’è stato un input ben preciso ai comandi che ha portato l’aereo alla picchiata. Il volo MU5735 decollato alle 13.15 da Kunming, nello Yunnan, sarebbe dovuto atterrare a Canton, alle 15.07. Ma alle 14.20 perde quota senza lanciare alcun segnale d'allarme.

Un problema meccanico è sin da subito parso improbabile. Gli esperti Usa che collaborano con la Cina hanno quindi rivolto le attenzioni su Yang Hongda, 32 anni, capitano del volo, 6.709 ore di esperienza. Figlio di un pilota proprio della China Eastern, aveva una figlia che proprio in quei giorni aveva appena compiuto un anno. Il primo ufficiale in cabina, Zhang Zhengping, con 40 anni di esperienza, aveva ben 31.769 ore di volo nel cv. In cabina c'era anche un secondo co-pilota con 556 ore di esperienza. Tutti piloti esperti, in ottima salute e senza problemi personali o familiari noti. Le comunicazioni tra l'aereo e i controllori non hanno mostrato nulla di strano prima del disastro.

Tuttavia, "esiste anche la possibilità che qualcun altro a bordo dell’aereo si sia introdotto nella cabina di pilotaggio e abbia deliberatamente causato l’incidente", scrive il quotidiano economico statunitense. Il disastro aereo è uno dei più gravi degli ultimi trent’anni in Cina. Bisogna tornare al 2010 per un grave incidente aereo: 44 delle 96 persone a bordo di un aereo della Henan Airlines morirono a Yichun.