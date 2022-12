Lo scrittore per bambini ucraino Volodymyr Vakulenko ucciso dai russi, il corpo in una fossa comune

Volodymyr Vakulenko, scrittore per bambini da sempre schierato politicamente per la sua Ucraina, è stato ucciso dai russi e il corpo gettato in una fossa comune. Quello che finora era solo un terribile sospetto è diventato una certezza dopo l'esito dell'analisi del dna su uno dei 400 corpi senza norme di una fossa comune a ridosso di Izyum.

Vakulenko, da sempre oppositore del Cremlino, sapeva che i russi lo avrebbero trovato e ucciso così ha lasciato in eredità un diario-testamento. "Ogni cosa sarà Ucraina! Credo nella nostra vittoria", ha scritto Vakulenko nell'ultima pagina. In copertina c'è la sua icona comics: un guerriero e il suo spadone. Lo scrittore ha sotterrato il diario sotto il ciliegio del giardino di casa e ha detto al padre: "Dallo alle nostre truppe quando arriveranno".

Vakulenko è stato arrestato, liberato e nuovamente arrestato. Fino alla sua uccisione. La prima volta era stato ammanettato a marzo mentre si trovava nella sua casa di Kapytolivka, un villaggio alla periferia di Izyum dove viveva con la moglie e il figlio. Poi la liberazione e il secondo arresto. Da quel giorno il silenzio. L'hashtag #SaveVakulenko ha iniziato a circolare su Facebook. A settembre, quando Izyum è stata liberata, la scoperta della fossa comune. Adesso la conferma: il numero 319 è Volodymyr Vakulenko.La moglie Iryna lo ha riconosciuto dal tatuaggio sul braccio. La scrittrice Viktoria Amelina ha raccontato sui social gli ultimi giorni di libertà del romanziere amico. "Ho scavato io sotto il ciliegio", e ha mostrato in rete l'ultima opera di un autore considerato in Europa e amato in tutta l'Ucraina.

Volodymyr Vakulenko-K, questo il suo nome da autore, si è sempre speso per la questione dell'indipendenza ucraina. Ha pubblicato tredici libri e vinto due premi letterari nazionali. Nel 2007 ha firmato l'almanacco "Izumska Gora", ispirato alle sue terre nel Kharkhiv. La sua "controletteratura" è stata tradotta in sei lingue. Ha partecipato alla Rivoluzione della dignità del 2014 finendo così nella lista nera dei russi, che lo hanno trovato e ucciso.