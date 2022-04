Von der Leyen: oggi comincia il cammino dell'Ucraina verso l'Ue

L'Europa allarga le braccia all'Ucraina per accoglierla nell'Unione europea. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato senza mezzi termini al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che "l'Ucraina fa parte della famiglia europea. Abbiamo sentito molto chiaramente la vostra richiesta e siamo qui per darvi una prima risposta positiva: in questa busta c'è l'inizio del vostro percorso verso l'Ue. In questa busta c'è il questionario per l'adesione all'Unione, che andrà compilato, poi si dovrà fare la raccomandazione al Consiglio Ue. Se lavoriamo assieme potrebbe essere anche una questione di settimane", ha dichiarato la von der Leyen in occasione della conferenza stampa a Kiev con Volodymyr Zelensky. "Compliremo il questionario di adesiona all'Ue in una settimana", ha risposto il presidente ucraino.

Von der Leyen convinta che l'Ucraina vincerà la guerra

I cinque pacchetti di sanzioni che l'Ue ha imposto alla Russia "stanno funzionando e sono stati fatti in modo intelligente perché stanno mordendo molto più la Russia che noi". Mosca, però, "sta cercando di aggirare" le sanzioni e "per questo dobbiamo restare vigili e aggiustare le misure di tanto in tanto", ha spiegato la presidente della Commissione europea, dichiarando di essere "profondamente convinta che l'Ucraina vincerà questa guerra. La democrazia vincerà questa guerra, la libertà vincerà questa guerra così come il diritto di ogni Paese di decidere il proprio futuro".

Von der Leyen a Bucha: qui abbiamo visto l'umanità andare in frantumi

Dopo aver visitato Bucha, la presidente della Commissione europea ha dichiarato: "Qui è successo l'impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell'esercito di Putin, la sconsideratezza e la spietatezza di chi ha occupato la città. Qui a Bucha abbiamo visto l'umanità andare in frantumi. Tutto il mondo è con Bucha oggi". "Il mio messaggio al popolo ucraino è questo: i responsabili di queste atrocità dovranno risponderne alla giustizia, la vostra battaglia è la nostra battaglia. Io oggi sono a Kiev per dirvi che l'Europa è al vostro fianco", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione Ue.