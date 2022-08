Il mistero della voragine di 200 metri comparsa all'improvviso

Una voragine di enormi dimensioni si è aperta improvvisamente nei pressi della città di Tierra Amarilla, nella provincia di Copiapo, in Cile. Un "buco" perfettamente rotondo formatosi dal nulla nel sito di Alcaparrosa, dove si trova la grande miniera di rame "Ojos del Salad", a circa 700 chilometri dalla capitale Santiago del Cile. Non si tratta del primo caso in cui appare quello che in gergo viene definito sinkhole (o dolina), ma al momento non sono chiare le cause che hanno dato luogo alla formazione della voragine cilena. L'azienda canadese Lundin Mining, che attualmente si occupa della gestione della miniera, ha reso noto attraverso un comunicato stampa che l'evento non ha avuto alcun impatto sul personale, sulle attrezzature e sulle infrastrutture presenti nel sito. Tuttavia, va ancora chiarito un possibile collegamento tra i lavori in corso e la voragine, che come detto, ha dimensioni considerevoli: un diametro di 25 metri, una profondità di 200 metri e una forma circolare praticamente perfetta. Per fortuna il sinkhole, avvistato per la prima volta sabato 30 luglio, è rimasto stabile e non è stato coinvolto in ulteriori crolli. La Lundin Mining ha comunque bloccato temporaneamente tutte le attività di estrazione sostenendo che la sospensione dei lavori non avrà alcun impatto sulla produzione annuale del sito.

Il Sernageomin, Servizio nazionale di geologia e estrazione mineraria del Cile, ha inviato una squadra di specialisti sul posto per indagare sulle cause che hanno determinato l'evento. David Montenegro, direttore dell'ente, ha fatto sapere che sul fondo della voragine non sono stati trovati materiali, ma solo molta acqua: "Non abbiamo rilevato alcun materiale laggiù, ma abbiamo visto la presenza di molta acqua". L'aspetto, come mostrano le immagini scattate dai droni, mostra uno scenario terrificante: un enorme buco nero di cui non si vede il fondo, una voragine che espone acqua sotterranea dopo il collasso dello strato superficiale, che in questo caso ha una profondità maggiore del solito.

Al momento le cause che hanno portato alla formazione della voragine sono ignote, ma diversi esperti, intervistati dai media locali, hanno manifestato la loro preoccupazione per questo evento, chiedendo agli enti statali di chiarire eventuali collegamenti con l'attività mineraria.