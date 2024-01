Il giornalista di Gaza che piange il terzo figlio morto in tre mesi (anche la moglie è stata uccisa)

Le immagini fanno il giro del mondo. Un giornalista di Gaza dà l'addio al suo terzo figlio nel giro di pochi mesi. Il corrispondente di Al Jazeera Wael al-Dahdouh ha perso oggi il suo figlio maggiore Hamza, anch'egli giornalista, in un attacco aereo israeliano. Il giovane viaggiava su un'auto con la scritta "press". A ottobre Wael al-Dahdouh aveva perso la moglie e altri due figli negli attacchi israeliani. In 3 mesi di guerra a Gaza sono morti 109 giornalisti e professionisti che lavoravano nei media.

Almeno 16 persone sono morte e altre 50 rimaste ferite ieri sera in nuovi bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza, secondo i media palestinesi. Oltre ad Hamza al-Dahdouh è rimasto ucciso anche un altro giornalista, Mustafa Abu Thraya. Ma un bombardamento israeliano ha ucciso sei persone anche a Jenin, in Cisgiordania.

