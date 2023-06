Il tesoro di Prigozhin: scatole piene di soldi, lingotti e passaporti falsi

Ora che le acque si sono apparentemente calmate e che i mercenari della Wagner hanno rinunciato al golpe in Russia, l’attenzione dei media si concentra sul tesoro che è stato trovato a pochi passi dal loro quartier generale a San Pietroburgo, nell'Hotel Trezzini, in un minivan bianco. La vettura ha destato sospetti in quanto non apparteneva a nessuno degli abitanti della zona.

Durante la perquisizione il servizio di sicurezza russo avrebbe trovato alcune scatole piene di soldi per un valore di 4 miliardi di rubli, circa 44 milioni di euro, e passaporti falsi con la foto di un sosia di Prigozhin. Sembra che ci fossero anche 5 chilogrammi di lingotti d’oro e delle armi, sei pistole in delle scatole e della cocaina. A riportare la notizia un corrispondente di Fotanka, media russo di giornalismo d'inchiesta.

Perché Prigozhin aveva così tanti contanti nel suo ufficio? A cosa gli servivano? Appresa la notizia dai media il capo della Wagner ha dichiarato: "Abbiamo sempre utilizzato contanti per finanziare le attività del nostro gruppo. I soldi servono per pagare i soldati". Per il momento però non si ha la certezza che fosse davvero così. Da dove proveniva tutto quel denaro, a chi apparteneva? Le domande che si stanno facendo un po' tutti non trovano una risposta ufficiale convincente, anzi lasciano spazio a innumerevoli teorie. Il denaro potrebbe davvero essere stato consegnato da Putin per pagare i soldati della brigata oppure potrebbe essere stato offerto da chi sperava che il capo della Wagner portasse a termine il golpe per destituire il presidente russo.

