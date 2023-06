Gli ex detenuti che hanno combattuto per Putin tornano a casa, si teme picco di crimini

Sono decine di migliaia i mercenari russi che hanno combattuto in Ucraina con il Gruppo Wagner e che ora starebbero tornando a casa. Il fondatore della compagnia militare privata, Yevgeny Prigozhin, ha affermato che di questi ben 32mila sarebbero ex detenuti. Il loro ritorno a casa avviene proprio dopo che nella nazione c'è stato, per la prima volta in 20 anni, un aumento del tasso di omicidi, e ora si teme che i crimini violenti possano ancora aumentare. Prigozhin insiste sul fatto che il tasso di crimini commessi dopo la loro è inferiore a quello degli altri ex detenuti. "Le persone rilasciate dal carcere nello stesso periodo senza un contratto con la PMC Wagner hanno commesso un numero di crimini 80 volte superiore", ha dichiarato in un messaggio audio pubblicato dal suo servizio stampa.

Ma le sue truppe sono state accusate di crimini di guerra e atti di brutalità durante il conflitto in Ucraina e ad aprile il quotidiano britannico The Guardian ha riferito che diversi ex detenuti dopo aver preso parte al conflitto erano tornati nelle loro città di origine terrorizzandole. Le autorità russe hanno permesso a Wagner di reclutare prigionieri dalle carceri in cui i detenuti erano stati graziati in cambio del servizio militare. A gennaio Prigozhin ha dichiarato che avrebbe smesso di arruolare i prigionieri, e che questi avrebbero potuto ottenere la libertà dopo aver completato una missione di sei mesi. Il fondatore della compagnia di mercenari che ha portato avanti l'assedio di Bakhmut ha sostenuto che durante la guerra erano stati reclutati in tutto circa 50mila detenuti, di cui circa il 20% sarebbero morti.

Ma l'attivista russa per i diritti dei prigionieri, Olga Romanova, aveva dichiarato ad aprile al Moscow Times che Wagner aveva reclutato circa 49mila detenuti e che quasi 30mila erano stati uccisi, suggerendo che l'affermazione di Prigozhin, secondo cui 32mila erano tornati a casa, sia un'esagerazione. In ogni caso sembra che la guerra abbia avuto un impatto sulla criminalità nella società russa in generale. È stato il quotidiano economico Kommersant a riferire a marzo che l'anno scorso, per la prima volta in due decenni, c'è stato un aumento dei casi di omicidio e di tentato omicidio, e che questo sarebbe stato collegato al clima generale creato dall'invasione, anche se non ha fatto riferimento direttamente a Wagner.

Da settimane Prigozhin sta aspramente criticando i vertici dell'esercito, sostenendo che siano responsabili della mancata vittoria lampo del conflitto che inizialmente il Cremlino si aspettava. Adesso li ha anche accusati di aver mentito al presidente Vladimir Putin e al popolo russo sull'entità delle perdite in Ucraina. L'uomo ha goduto di un'insolita libertà di criticare pubblicamente Mosca, anche se non Putin direttamente, dal cui sostegno lui e la ocmpagnia dipendono. In una serie di messaggi audio nel corso degli ultimi due giorni, Prigozhin ha intensificato le sue ripetute critiche al ministro della Difesa Sergei Shoigu, uno stretto alleato di Putin, e a Valery Gerasimov, capo dello Stato Maggiore, accusandoli di aver nascosto al presidente le "gravi perdite della Russia sul fronte".

Nel frattempo oltre 20 gruppi di volontari di gruppi paramilitari privati che combattono in Ucraina hanno firmato contratti con cui si mettono in sostanza alle dipendenze dirette del ministero della Difesa rispondendo a un invito dello stesso ministero, ma non risulta che tra questi ci sia anche Wagner. Proprio la settimana scorsa il capo della compagnia aveva respinto la richiesta affermando che "nessuno dei combattenti di Wagner è pronto a seguire la strada della vergogna". La firma del contratto con il ministero della Difesa permette di definire lo status legale dei volontari membri dei gruppi privati, regolando i pagamenti dei contributi a loro favore e degli indennizzi per le famiglie in caso di morte in combattimento. Shoigu ha detto oggi che sono 52mila i volontari arruolatisi in corpi privati per combattere in Ucraina e ha aggiunto che al momento non vi è la necessità di arruolarne altri. Sarebbero invece 114mila coloro che si sono uniti alle fila delle forze armate firmando un contratto di reclutamento.