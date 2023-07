La mossa di Lukashenko: i mercenari Wagner addestreranno i soldati bielorussi

I combattenti del gruppo paramilitare Wagner hanno iniziato a lavorare come "istruttori" per l'esercito bielorusso. Lo ha annunciato Minsk, tre settimane dopo l'abortita ribellione dei mercenari in Russia. "Le sessioni di addestramento con le unità delle truppe territoriali si stanno svolgendo nei pressi di Assipovitchy", nell'est del Paese, ha dichiarato il Ministero della Difesa della nazione, aggiungendo che questi coscritti stanno imparando, tra le altre cose, "tecniche di movimento sul campo di battaglia e tiro tattico" nonché tecniche di primo soccorso sul capo di battaglia. "I combattenti Wagner fungono da istruttori in una serie di discipline militari", ha aggiunto il ministero bielorusso, che ha anche pubblicato un video delle esercitazioni su YouTube, nel suo canale VoenTV.

"Non c'è dubbio che questa sia un'esperienza molto utile per il nostro esercito", dice un soldato nel video. "Non siamo stati in combattimento dalla fine della guerra in Afghanistan", aggiunge poi riferendosi all'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979. Nel reportage i volti degli istruttori della milizia non sono visibili: sono stati tutti ripresi con le maschere. "Non ci sono dubbi sulle qualifiche e sulla formazione dei wagneriani. Le lezioni sono costruite solo sull'esperienza personale", afferma la corrispondente della compagnia televisiva. Quanti combattenti Wagner ci siano in Bielorussia non è specificato, in precedenza, il gruppo di monitoraggio "Belarusian Gayun" aveva riferito he potrebbero essercene circa 200.

I combattenti di Wagner hanno svolto un ruolo importante nell'offensiva russa in Ucraina, in particolare essendo in prima linea nella sanguinosa battaglia per Bakhmout, una città devastata la cui cattura è stata rivendicata da Mosca a maggio. Il 24 giugno hanno occupato per diverse ore un quartier generale dell'esercito russo a Rostov-sul-Don, per poi mettersi in marcia verso Mosca, scatenando il panico nel Paese, e uccidendo diversi militari della Federazione. La ribellione si concluse la sera stessa, con un accordo per l'invio del capo di Wagner, Yevgeny Prigozhin, in Bielorussia. Ai suoi combattenti è stata offerta la scelta di unirsi alle truppe regolari, di tornare alla vita civile o di partire anche loro per la Bielorussia, con il presidente Alexander Lukashenko che ha fatto da mediatore per porre fine all'insurrezione.

La compagnia Wagner è stata fondato nel 2014 da Prigozhin e Dmitry Utkin, ex ufficiale delle forze speciali dell'intelligence militare russa Gru, come modo per la Russia di partecipare a guerre in tutto il mondo senza coinvolgere direttamente lo Stato russo. Wagner ha aiutato Mosca ad annettere la Crimea nel 2014, ha combattuto i militanti dello Stato Islamico in Siria, ha operato nella Repubblica Centrafricana e nel Mali.

Continua a leggere su Today.it