Il ritorno di Prigozhin: "Rendiamo la Russia ancora più grande nel mondo"

Il capo dei mercenari russi Wagner, Yevgeny Prigozhin, è tornato ad apparire in un video che sarebbe stato girato in Africa, pronunciando un discorso per la prima volta da quando ha guidato un tentativo di ammutinamento di fine giugno. Nel video, pubblicato sui canali Telegram affiliati al gruppo mercenario, il leader della compagnia parla di rendere la Russia più grande in tutti i continenti e l'Africa più libera. Nelle immagini si vede Prigozhin in mimetica, con un fucile in mano, in una zona desertica mentre in lontananza ci sono uomini armati e un pick-up. Al momento non è stata possibile una verifica indipendente sul luogo in cui è stato effettivamente girato il video.

"La temperatura è di +50 gradi, tutto come piace a noi. La Pmc (società militare privata, ndr) Wagner rende la Russia ancora più grande in tutti i continenti e l'Africa più libera", dice Prigozhin nel video. "Giustizia e felicità per il popolo africano, stiamo rendendo la vita un incubo per l'Isis, al Qaeda e altri banditi", aggiunge. L'uomo afferma poi che Wagner sta reclutando persone e che il gruppo "porterà a termine i compiti prefissati". Il video è accompagnato da un numero di telefono per coloro che vogliono unirsi ai mercenari. La compagnia militare privata è già presente in Mali, dove i suoi combattenti sono stati ingaggiati nel 2021 da una giunta militare golpista che ha cacciato le truppe francesi e le forze di pace dell'Onu che da un decennio aiutavano l'esercito maliano a combattere gli insorti islamici. Gli osservatori delle sanzioni delle Nazioni Unite hanno affermato in un rapporto questo mese che le truppe maliane e i loro partner russi starebbero usando la violenza contro le donne e altre gravi violazioni dei diritti umani per diffondere il terrore nella popolazione. Wagner e il Mali hanno negato questa così come le accuse di aver giustiziato almeno 500 persone in un villaggio lo scorso anno.

Il gruppo potrebbe essere presente anche in Burkina Faso, altro paese in cui c'è stato un colpo di Stato recentemente, e si pensa che presto potrebbe essere ingaggiato anche in Niger, dove al momento sono stanziate truppe statunitensi, francesi, tedesche e italiane nell'ambito degli sforzi internazionali per contenere gli islamisti, e dove una giunta militare ha preso il potere il 26 luglio utilizzando una forte retorica anti-francese nelle sue comunicazioni. Il futuro di Wagner e Prigozhin non è chiaro da quando, alla fine di giugno, il gruppo ha messo in atto un breve ammutinamento contro l'establishment della difesa russa. Vladimir Putin non li ha puniti, ma ha loro permesso di partire per la Bielorussia, dove stanno anche addestrando alcuni reggimenti dell'esercito di Alexander Lukashenko. Oltre al Mali, Wagner è attivo nella Repubblica Centrafricana e in Libia. Le nazioni occidentali sostengono che sia presente anche in Sudan, anche se il gruppo lo nega.

Continua a leggere su Europa.Today.it