Il capo della Wagner: "Non fate più prigionieri, uccideteli tutti"

"Non prenderemo più prigionieri di guerra ucraini, li uccideremo tutti", così il capo della Wagner, Yevgenij Prigozhin, ha reagito alla pubblicazione da parte di un canale Telegram affiliato di una presunta registrazione in cui due ucraini avrebbero deciso di sparare a un prigioniero di guerra russo. Non è la prima volta che Russia e Ucraina si accusano di aver ucciso prigionieri di guerra. L’ultima denuncia da parte di Kiev solo qualche giorno fa, con la diffusione di un video in cui si mostrava la decapitazione di un prigioniero ucraino (Mosca ha negato).

"La carneficina di Bakhmut"

Nel frattempo gli scontri a Bakhmut, snodo nevralgico nel Donetsk, si fanno sempre più pesanti. "Per quanto riguarda la carneficina di Bakhmut – ha commentato Prigozhin sul suo canale Telegram - il nostro compito è macellare l'esercito ucraino, non dare loro l'opportunità di riunirsi per una controffensiva. In questo senso stiamo ottenendo un successo e ai miei uomini do un voto a cinque stelle. Mentre a me stesso darei un tre meno, perché era necessario macellarli di più in modo che non rimanesse in vita un solo soldato ucraino. Ma non appena avremo finito di occuparci di Bakhmut, non appena cacceremo l'ultimo soldato dalla città o lo annienteremo nella città, quel giorno inizierà la controffensiva ucraina".

Secondo il capo della Wagner, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe deciso di concentrare la resistenza a Bakhmut almeno fino al 9 maggio per "rovinare la festa" ai russi nell'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Prigozhin conclude con un omaggio allo stesso Zelensky, affermando che, "non importa quanto venga criticato", sta operando "in un modo altamente professionale".

Kiev: "A Bakhmut la situazione è sotto controllo"

Nel corso di una intervista rilasciata ad al-Arabiya, il presidente ucraino Zelensky ricorda che "è impossibile per noi rinunciare a Bakhmut perché questo aiuterebbe a espandere il fronte e darebbe alle forze russe e alla Wagner la possibilità di impadronirsi di altre nostre terre". La conquista di Bakhmut, infatti, potrebbe essere un punto d'appoggio alla Russia per avanzare su due grandi città della regione, Kramatorsk e Sloviansk.

Secondo Il comandante ucraino Oleksandr Syrskyi nella città "la situazione è sotto controllo. I nostri combattenti non solo stanno conducendo azioni difensive a Bakhmut, ma anche contrattacchi attivi. Questo ci dà l'opportunità di trattenere l'offensiva russa per diversi mesi e di non allargare il fronte, distruggere le unità migliori del nemico e guadagnare tempo". L'esercito russo, però, fa sapere che in un attacco a un centro militare di mercenari stranieri a sud-ovest della città sono stati uccisi 60 membri della Legione Georgiana e altri 20 sono stati gravemente feriti. L'attacco è stato compiuto il 21 aprile con missili Iskander nella cittadina di Konstantinovka per rappresaglia: i mercenari uccisi sono stati ritenuti responsabili di aver torturato e ucciso soldati russi nella regione di Kiev nel marzo del 2022.

