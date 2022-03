L'ultimo italiano a Kiev: "Rimango qui, io non ho paura"

Walter Rossit è un imprenditore di Portogruaro che da quasi tre decenni vive a Kiev. Non ha intenzione di lasciare la capitale ucraina nonostante la guerra. "La prima linea è laggiù dopo la foresta, a circa due o tre chilometri da qui. Dopo ci sono i russi con i loro cannoni. Nel bosco c'è la resistenza ucraina, spesso sentiamo arrivare raffiche di Kalashnikov o colpi di mortaio. E qui ci siamo noi" dice al quotidiano la Stampa. Walter e la moglie Giselle vivono alla periferia ovest di Kiev, Chayka, a 17 chilometri dal centro.

Non se ne andrà: "Sono arrivato qui l'8 luglio del 1994, quasi 28 anni fa. Sono stato chiamato per avviare attività di ristorazione, ed infatti ho aperto diversi ristoranti. Nel 2002 mi sono messo in proprio e ho aperto un paio di locali, il primo era a Podil (Città Bassa), il secondo a Maidan (Piazza dell'Indipendenza). Sono stati un successo". "Non mi sento in pericolo - dice - dentro di me sono sereno, so che ci può essere la guerra, ma non ho paura, non mi va di scappare, io rimango qui".

"Il momento più difficile è stato ieri, abbiamo visto le fiamme, tremavano tutti i vetri, domani chissà".

Quanto durerà questa situazione? "Non poco perché è una situazione che appartiene a qualcosa di più grande, sono processi globali che riguardano fenomeni mondiali". I due pensano comunque al futuro. "Vogliamo insegnare ai giovani, vogliamo condividere la nostra esperienza con loro, aprire una scuola di arti e mestieri culinari, dove far incontrare aspiranti chef italiani e ucraini, e chissà anche russi". A Kiev, Ucraina. Casa loro.

Prima della guerra i connazionali erano oltre 2000 e nelle capitale ben 750. Adesso sarebbero rimasti in poche centinaia in tutto il paese. Quasi tutti puntano a lasciare il Paese, ma nessuno sa confermare il numero preciso.