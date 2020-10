Walter Wallace: il video dell'afroamericano ucciso dalla polizia a Philadelfia

La polizia di Philadelfia ha ucciso in strada un afroamericano di 27 anni che brandiva un coltello scatenando proteste nelle quali circa trenta agenti sono rimasti feriti, 10 persone sono state arrestate e diversi negozi saccheggiati. La vittima si chiamava Walter Wallace.

Nelle immagini, diffuse dalla Cnn e da altre tv, si vede Wallace camminare intorno ad alcune auto parcheggiate, poi attraversare la strada, quindi spunta una donna che tenta di intervenire per aiutarlo mentre due agenti gli puntano addosso la pistola. Quando l'afroamericano gira attorno ad una vettura e si avvicina a loro con un coltello, i due poliziotti arretrano e poi esplodono diversi colpi.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag