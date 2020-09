Wang Yun, maestra di una scuola materna cinese arrestata l'anno scorso con l'accusa di aver avvelenato 25 bambini e averne ucciso uno nella città di Jiaozuo nella Cina centro-orientale, è stata condannata a morte.

La maestra d'asilo che ha avvelenato 25 bambini

La Bbc racconta che i bambini erano stati portati d'urgenza in ospedale dopo aver mangiato della zuppa d'avena. La corte ha spiegato che la donna ha messo del nitrito di sodio nella colazione dei bambini seguiti da una sua collega per vendetta dopo un litigio. Una sostanza spesso usata come additivo alimentare per la stagionatura della carne, ma che può essere tossica in quantità elevate. Non era la prima volta che la signora Wang aveva avvelenato delle persone, ha aggiunto la corte, facendo riferimento a un precedente incidente in cui aveva acquistato del nitrato online e avvelenato suo marito che aveva subito ferite lievi. La sua condotta è stata definita "spregevole e crudele". L'episodio, avvenuto il 27 marzo dello scorso anno, aveva shockato la Cina e la notizia aveva fatto il giro del mondo.

Il nitrito di sodio è spesso usato come additivo alimentare per la stagionatura della carne, ma può essere tossico se viene assunto in quantità elevate. Non si hanno notizie del bambino deceduto. La Corte ha definito Wang Yun "spregevole e crudele, le conseguenze dei suoi crimini sono estremamente gravi e lei merita di essere severamente punita". La Cina non comunica il numero di persone che vengono condannate a morte nel suo paese, anche se i gruppi per i diritti umani sostengono che siano più di migliaia. La sentenza viene di solito eseguita mediante un'iniezione letale o attraverso un plotone d'esecuzione.