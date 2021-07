Spari durante la partita, panico tra la folla che scappa dallo stadio

Nella capitale federale statunitense è allarme sicurezza: una bambina di 5 anni è stata uccisa nel corso di una sparatoria, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite a Washington venerdì sera. A riferirlo è la polizia che annuncia una ricompensa di 60.000 dollari per chi fornirà informazioni su chi ha aperto il fuoco.

Questa notte invece tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avveuta fuori dallo stadio dei Washington Nationals. La partita di baseball che era in corso è stata sospesa e lo stadio evacuato. Scene di panico tra la folla sono state catturare nei video che ora sono virali sui social media.

You can hear the gun shots outside Nats Park on the game broadcast.



So scary.pic.twitter.com/29jZaxvQDU