Il whistleblower statunitense Snowden giura fedeltà a Mosca e ritira il passaporto russo

L’ex consulente dell’intelligence Usa, Edward Snowden, ha prestato giuramento di fedeltà alla Russia e ha ritirato il passaporto offertogli da Mosca con un decreto firmato dal presidente Vladimir Putin. Lo ha annunciato il suo avvocato, Anatoly Kucherena, all'agenzia di stampa russa Interfax. "Ovviamente è felice, ringrazia la Federazione Russa per aver ricevuto la cittadinanza", ha detto il legale. "E, cosa più importante, secondo la Costituzione della Russia, non può più essere estradato in uno Stato straniero". Una precisazione da non trascurare.

L’esperto di cyber sorveglianza era infatti dovuto scappare dagli Usa dopo aver svelato i programmi di maxi spionaggio della popolazione e di singoli individui condotti dall’agenzia d'intelligence americana Nsa (National Security Agency). Dopo le rivelazioni, Snowden era stato accusato di reati di spionaggio, che potrebbero ancora oggi valergli una pena superiore ai dieci anni di carcere. Il cosiddetto whistleblower, ovvero un individuo che ha rivelato all’opinione pubblica informazioni segrete su condotte che violano le leggi e i diritti delle persone, nel 2013 ha ottenuto asilo politico in Russia dopo aver fatto trapelare file segreti che rivelavano le vaste operazioni di sorveglianza interna e internazionale svolte dalla Nsa. Una Corte d'appello degli Stati Uniti ha ritenuto che il programma svelato da Snowden era illegale.

Al momento non è ancora chiaro se Snowden abbia prestato giuramento di fedeltà nello stesso momento in cui gli è stato concesso il passaporto, ma le due procedure sono comuni per gli stranieri che vogliono diventare cittadini russi. Il testo del giuramento, riporta il Washington Post, include il dovere di "proteggere la libertà e l'indipendenza della Federazione Russa, di essere fedele alla Russia, di rispettarne la cultura, la storia e le tradizioni" e di promettere di "adempiere ai doveri di un cittadino della Federazione Russa per il bene dello Stato e della società”.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our SONS.



After two years of waiting and nearly ten years of exile, a little stability will make a difference for my family. I pray for privacy for them—and for us all. https://t.co/24NUK21TAo pic.twitter.com/qLfp47uzZ4