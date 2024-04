World Central Kitchen dopo la strage dei volontari: "Per scoprire la verità serve un'indagine indipendente"

I corpi dei sei operatori umanitari stranieri di World Central Kitchen più l'autista palestinese che li accompagnava, uccisi da un drone israeliano, sono stati portati fuori dalla Striscia. Ora sono in Egitto, in giornata saranno rimpatriati nei rispettivi paesi d'origine. Le grandi cucine dell'organizzazione sono state immediatamente chiuse. Sfamavano migliaia e migliaia di persone che ora, senza gas, fuoco, utensili per cucinare e, soprattutto, senza cibo faticano a mettere assieme almeno un pasto caldo al giorno. Anche l'altro ente, Anera, ha sospeso tutte sue operazioni in Palestina. Insieme, servivano due milioni di pasti a settimana. A Gaza un milione e centomila persone, metà popolazione, stanno affrontando una "fame catastrofica" a causa delle restrizioni sulle consegne di aiuti. Il Norwegian Refugee Council avverte: "Siamo sull'orlo del baratro".

L'attacco del 1° aprile 2024 al convoglio umanitario

Risale a tre giorni fa, il 1° aprile 2024, l'attacco delle forze di difesa israeliane sul convoglio. Israele ha ammesso gli omicidi ma lo ha definito "un tragico evento in cui le nostre forze hanno involontariamente danneggiato dei non combattenti”, qualcosa che "succede in guerra".

"Si è trattato di un attacco militare che ha comportato più attacchi diversi e ha preso di mira tre veicoli WCK. Tutti e tre i veicoli trasportavano civili; erano contrassegnati come veicoli WCK; e i loro movimenti erano nel pieno rispetto delle autorità israeliane, che erano a conoscenza del loro itinerario, percorso e missione umanitaria - si legge in una lettera aperta firmata da Javier Garcia, copresidente esecutivo dell'organizzazione umanitaria ed Erin Gore, amministratore delegato -. Abbiamo chiesto ai governi di Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Polonia e Regno Unito di unirsi a noi nel chiedere un'indagine indipendente e indipendente su questi attacchi, incluso se siano stati effettuati intenzionalmente o violassero in altro modo il diritto internazionale".

"Un’indagine indipendente è l’unico modo per determinare la verità"

"Ieri, per garantire l’integrità dell’indagine, abbiamo chiesto al governo israeliano di conservare immediatamente tutti i documenti, le comunicazioni, le registrazioni video e/o audio e qualsiasi altro materiale potenzialmente rilevante per gli attacchi del 1° aprile. Un’indagine indipendente è l’unico modo per determinare la verità su quanto accaduto, garantire trasparenza e responsabilità per i responsabili e prevenire futuri attacchi contro gli operatori umanitari", concludono.