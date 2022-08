Xi Jinping avrebbe chiesto a Biden di evitare la visita di Pelosi a Taiwan

Pochi giorni prima che la speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi visitasse Taiwan, il presidente cinese Xi Jinping aveva fatto una esplicita richiesta al suo omologo Usa Joe Biden: trovare un modo per impedire che Pelosi si recasse sull'isola rivendicata da Pechino.

Le indiscrezioni

La richiesta fu avanzata durante la telefonata che i due leader hanno avuto lo scorso 28 luglio, rivela il Washington Post citando un alto dirigente della Casa Bianca protetto dall'anonimato.

Stando a quanto scrive il quotidiano statunitense, la risposta del presidente Usa fu chiara e perentoria. Biden disse al leader cinese che non poteva obbligare Pelosi a non visitare l'isola, spiegando che il Congresso è una branca indipendente dal governo e che la speaker della Camera, come gli altri membri del Congresso, avrebbe deciso autonomamente.

L'inquilino della Casa Bianca lanciò anche un monito. Biden mise in guardia Xi dall'intraprendere azioni provocatorie e coercitive nel caso Pelosi avesse fatto tappa a Taiwan. Azioni che poi si sono tradotte in esercitazioni militari aeree e marittime attorno all'isola all'indomani della partenza della speaker Pelosi da Taiwan.

Gli alti funzionari statunitensi, pur difendendo il diritto di Pelosi di visitare l'isola, non hanno mai nascosto dubbi e preoccupazioni sulle ritorsioni cinesi in risposta al controverso viaggio, dal momento che gli Usa avevano indicazioni sul fatto che la Cina da mesi preparava attività militari nello stretto di Taiwan e che avrebbe potuto usare la visita come pretesto per agire.

La speaker della Camera Pelosi tuttavia non si è fatta smuovere dagli argomenti della Casa Bianca, difendendo il suo viaggio come necessario per dimostrare il sostegno a Taiwan, simbolo di democrazia contro l'autocrazia di Pechino. In ogni caso, Pelosi si era detta pronta a fermare i suoi piani se il presidente le avesse chiesto ufficialmente di farlo o se la presidente di Taiwan avesse ritirato il suo invito.

Esternazione che hanno messo in una posizione difficile Biden: l'inquilino della casa bianca che, per non apparire debole di fronte alla Cina, non ha mai chiesto a Pelosi di non fare il suo viaggio, nonostante l'esplicita richiesta di Xi.

L'incontro tra Putin e Xi

La trasferta della Speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan avrebbe spinto il presidente cinese Xi ad avvicinarsi ulteriormente al leader russo Vladimir Putin: i due sono legati da un'"amicizia senza limiti" suggellata prima dello scoppio della guerra russa in Ucraina. Secondo un'altra indiscrezione del Wall Street Journal, Xi, prima del XX Congresso del Partito comunista cinese previsto in autunno, potrebbe incontrare Putin a metà di settembre.

L’evento in cui i due si dovrebbero incontrare è il summit dei capi di Stato che fanno parte del Shanghai Cooperation Organisation (Sco), previsto tra il 15 e il 16 settembre a Samarcanda, in Uzbekistan. Come scritto dal giornalista del Wsj, Keith Zhai, "La leadership cinese teme che l’intensificarsi delle tensioni con Washington su Taiwan possa portare a uno scontro militare accidentale".

Se non dovesse verificarsi questo faccia a faccia, Putin e Xi potrebbero incontrarsi con ogni probabilità a margine del prossimo G20 in Indonesia, in programma a novembre prossimo. Il leader indonesiano Joko Widodo ha messo fine a mesi di speculazioni e difficili equilibrismi diplomatici: in un'intervista rilasciata a Bloomberg, il presidente indonesiano - padrone di casa dell'evento - ha confermato che Xi e Biden saranno presenti al prossimo G20 a Bali.