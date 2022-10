Xi Jinping consolida il suo potere assoluto in Cina

Xi Jinping è ormai ufficialmente il nuovo Mao, e forse anche più potente del fondatore della Repubblica popolare cinese, ed eroe della sua guerra di liberazione. Il Congresso nazionale del Partito comunista cinese, che si tiene ogni cinque anni, ha approvato emendamenti alla sua costituzione, tra cui i "Due Stabilimenti" e le "Due Salvaguardie", volti a sancire Xi come nucleo del partito e il suo pensiero politico come ideologia di base,come un tempo era il maoismo.

I circa 2.300 delegati' hanno adottato gli emendamenti al termine dei lavori del Congresso iniziati il 16 ottobre a Pechino. Xi, 69 anni, è il segretario generale del Pcc dal 2012. Da quando è stato eletto ha consolidato ulteriormente il suo potere individuale, guidando anche l'eliminazione dei limiti di mandato nel 2018. Prima di questi cambiamenti, Xi avrebbe dovuto lasciare la carica di leader questa settimana, ma ha invece ora il potenziale per diventare leader a vita. Secondo la risoluzione, la sua posizione di "fulcro (core) del partito" e il suo pensiero politico hanno aiutato il partito a superare contraddizioni e problemi del Paese con 1,4 miliardi di persone.

Il Pcc e la Cina, si aggiunge, stanno affrontando una situazione complessa e sfide difficili che non hanno pari al mondo. Domani si riunirà per la prima plenaria il nuovo Comitato centrale del Pcc (fuori il premier Li Keqiang, Li Zhanshu, Han Zheng e Wang Yang) che dovrà approvare il nuovo Politburo e il suo Comitato permanente. Attesa anche la conferma di Xi come segretario generale del Partito-Stato per un inedito terzo mandato. Nella risoluzione il Partito promette di rafforzare l'esercito per farne una "forza armata di livello mondiale" e di contrastare con determinazione le forze indipendentiste di Taiwan, l'isola di fatto indipendente che Pechino considera parte inalienabile del suo territorio e per la quale Xi vuole la "riunificazione".

Verso la fine del congresso hanno fatto scalpore le immagini dell'ex presidente cinese Hu Jintao, 79 anni, che è stato portato fuori dalla sala durante i lavori: era seduto accanto a Xi quando è stato avvicinato da due uomini con i quali ha parlato brevemente per poi essere accompagnato fuori. L'impressione è che venga allontanato dai due commessi contro la sua volontà dal palco su cui si trovava proprio accanto al 69enne Xi, che lo ignora, ma ufficialmente è stato portato via a causa di un malore. È stato proprio lui che ha passato a Xi nel 2012 l'incarico di segretario generale dopo due mandati. Sostiene il vecchio modello di leadership "collettiva" con rappresentanti di diverse fazioni e limiti di età e di mandato.

