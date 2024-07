Ecco la formula di Xi per risollevare l'economia della Cina

L'economia cinese rallenta ancora. All'inizio dei lavori del Terzo Plenum del Partito comunista cinese arrivano i dati che rischiano di adombrare l'appuntamento politico tanto atteso (e più volte rimandato). La seconda economia del mondo è cresciuta del 4,7 per cento su base annua nel secondo trimestre del 2024, meno di quanto previsto dagli analisti e sicuramente inferiore al dato incoraggiante del + 5,3 per cento raggiunto nel primo trimestre.

Perché l'economia cinese rallenta?

Certo, mancano ancora diversi mesi alla fine dell'anno e probabilmente il termine del "circa 5 per cento" fissato dai pianificatori dell'economia cinese potrebbe essere raggiunto. Ma i dati odierni sono un ulteriore grattacapo per la leadership del Partito: i cittadini cinesi sono sempre più restii a mettere mano nel loro portafogli, tanto da spingere i consumi solo a un + 2 per cento a giugno, rispetto alle attese del +3,3 per cento, mentre i prezzi delle case nel mese di giugno sono calati al ritmo più veloce in nove anni. Il settore immobiliare, che ha goduto di due decenni di crescita fulminea con l'aumento del tenore di vita della popolazione, ha rappresentato per lungo tempo più di un quarto del Pil cinese.

Ma ora il settore è sotto pressione da quando il governo ha inasprito le condizioni di credito per i gruppi immobiliari nel 2020 al fine di ridurre il loro debito, con una mossa che ha portato diversi colossi del mattone sull'orlo della bancarotta. Sono questi i fattori che disincentivano i cinesi a investire nel settore immobiliare, soprattutto perché le case in Cina vengono spesso pagate prima ancora di essere costruite. Anche l'elevato tasso di disoccupazione giovanile - 14,2 per cento a maggio - e lo spettro della deflazione stanno indebolendo i consumi, che è stata solitamente una delle forze trainanti dell'economia cinese.

Il mantra delle "nuove forze produttive di qualità"

Tutti questi dati preoccupanti arrivano sulla scrivani dei circa 200 membri del Comitato centrale che dal 15 fino al 18 luglio si riuniscono a porte chiuse a Pechino per il Terzo Plenum del Partito comunista cinese, l'appuntamento dedicato alle grandi scelte economiche e che, questa volta, con quasi un anno di ritardo, si appresta a individuare riforme per rilanciare l'economia e la crescita nazionale. Mantenendo sempre un occhio ai mercati e investitori internazionali.

Il mantra è "nuove forze produttive per uno sviluppo di alta qualità". La propaganda del Partito rilancia incessantemente da mesi lo slogan ideato da Xi Jinping, che ambisce a portare avanti una politica di innovazione industriale che ha una tradizione ormai quasi ventennale. Il presidente cinese ha deciso di puntare tutto su questo modello di crescita, che va di pari passo con gli obiettivi strategici dell'autosufficienza tecnologica e quello di trasformazione del modello di sviluppo di alta qualità.

Insomma, la Cina mira a completare la transizione da "fabbrica del mondo" a società di consumi, spinta anche da un forte investimento nella ricerca delle tecnologie (che nel 2024 aumenterà del 10 per cento portandolo a 370,8 miliardi di yuan). Tecnologie che verranno implementate nel processo produttivo e industriale, per spingere settori come quello delle auto elettriche, batterie agli ioni di litio, fotovoltaico, aeronautica, tecnologia militare e settore spaziale.

La Cina guidata da Xi vuole quindi perseguire una politica industriale di autosufficienza tecnologica e scientifica, per mettersi al riparo da spiacevoli e conseguenti dinamiche geopolitiche (come la decisione degli Stati Uniti di vietare la cessione dei microchip di ultima generazione).

Che cos'è il Terzo Plenum, il conclave dedicato all'economia

Il Terzo Plenum solitamente porta con sé una lunga storia di riforme economiche, che hanno reso la Cina la seconda economia del mondo. Come da tradizione del Partito, il Comitato centrale guidato da Xi tiene sessioni plenarie, o plenum, per un totale di sette volte durante il suo mandato quinquennale (questo è iniziato nel 2022).

Il conclave emette un documento finale, solitamente formulato in modo retorico e vago, con espressioni per indicare le nuove riforme che orientano le politiche della Cina per gli anni a venire. Il Terzo Plenum è seguito attentamente a causa del suo impatto storico sulla politica economica del paese. Nel 1978 Deng Xiaoping tracciò la nuova stagione di riforme di mercato, che hanno messo la Cina sulla strada di una rapida crescita economica, aprendola al mondo intero. Nel 1993 il conclave approvò il concetto di "economia di mercato socialista", mentre nel 2013 fu sancita la prevalenza delle regole di libero mercato nella gestione dell'industria e dei commerci.

In questo Terzo Plenum, le autorità vogliono orientare l'economia allontanandola dagli investimenti finanziati dallo Stato e basando invece la crescita nazionale sull'innovazione tecnologica e sui consumi interni. Tra le misure previste: una riforma del settore immobiliare, la creazione di posti di lavoro più qualificati per i laureati e una modifica della tassazione per ridurre il debito dei governi locali. Il compito si preannuncia arduo, poiché il gigante asiatico ha visto la sua crescita economica rallentare ai ritmi più bassi dal 2023, ovvero quando il paese ha revocato le draconiane restrizioni contro il Covid-19 che ne avevano penalizzato l'attività commerciale e industriale.

La leadership comunista probabilmente non deciderà riforme radicali e conterà invece su "aggiustamenti" per sviluppare il settore high-tech o sull'annuncio di "alcune misure di sostegno per il settore immobiliare". "La riforma non significa cambiare direzione", ha sottolineato la settimana scorsa il Quotidiano del Popolo, il giornale ufficiale del Partito comunista. Non resta che leggere il documento finale, dal quale gli analisti e gli storici dovranno cogliere quali saranno i cambiamenti che la Cina adotterà per superare le difficoltà economiche.