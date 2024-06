Yacht extralusso si arena sulla spiaggia dell'isola: la sorpresa dei bagnanti

Non è chiaro come abbiano fatto a non accorgersi della presenza dell'isolotto che incombeva davanti a loro, incagliandosi così sulla spiaggia di Espalmador, isola minore delle Baleari a nord di Formentera. Nelle ultime ore è ormai diventato virale il video che mostra lo yacht di lusso arenato completamente su una piccola duna. Comprensibile la sorpresa dei bagnanti che si sono ritrovati davanti l'imbarcazione, ben oltre la linea della battigia.

Secondo quanti riportato da Formentera News, sarebbero state due le persone bordo dello yacht. La dinamica dello schianto non è ancora stata chiarita, ma sul posto sono giunti i soccorsi di "Salvamento marittimo" e con il supporto di una società privata per le operazioni di disincagliamento. A quanto si apprende, non sarebbe la prima volta che piccole imbarcazioni si arenano sulle dune paradisiache dell'isolotto.