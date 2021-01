"Vi siete accalcati bene alla festa?". Influencer negazionista muore di Covid a 23 anni

È morta di Covid-19 Ygona Moura, inluencer brasiliana di 23 anni ricoverata da dieci giorni in terapia intensiva a San Paolo. A dare notizia del decesso è stata la famiglia tramite i canali social della giovane. Moura aveva oltre 200mila fan su Instagram ed era diventata nel tempo un punto di riferimento della comunità Lgbt . Stando ai media brasiliani in più di un’occasione avrebbe minimizzato i rischi del coronavirus. "Vi siete accalcati bene alla festa? Io sono andata a ballare e mi sono accalcata, avevo tanta nostalgia di questa calca, mi mancava da morire!", diceva la ragazza in un video postato sui social all’inizio di gennaio. E ancora: "Ragazzi, che notte è stata? Quella festa era finita e me ne sono andato quasi alle 8 del mattino". "Oggi sono alla ricerca di un'altra festa, voglio tornare insieme alla gente ". Dopo il contagio le sue condizioni di salute si sono improvissamente aggravate. "Non sto bene. Mi manca il respiro. Mi sento davvero male e vi chiedo di pregare per me", aveva fatto sapere ai suoi follower. Trasferita in terapia intensiva, la giovane si è spenta per le complicanze da Covid-19.

Regno Unito: si fa convincere che il Covid è una bufala e muore a 46 anni

È di ieri invece la notizia della morte di Gary Matthews, 46 anni, artista inlgese trovato senza vita nella sua casa di Shrewsbury, capoluogo della contea di Shropshire, nel Regno Unito. Anche Matthews aveva minimizzato le conseguenze del virus, fino a negare del tutto la pandemia. Il cugino ha raccontato ai media che il 46enne era entrato in una rete di complottisti. "Lui e i suoi amici avevano la mentalità di dover uscire e incontrare persone per dimostrare di non credere al governo". Anche per Gary Matthews il destino non è stato benevolo. Contagiato dal virus, si è morto il giorno dopo aver effettuato il tampone.