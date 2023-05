Fa schiantare di proposito un aereo per farsi conoscere su Youtube

Far schiantare un aereo per aumentare le visualizzazioni su YouTube? Fatto. Il video "I crashed my plane" ha quasi superato le 3 milioni di visite. Ma uno YouTuber, 29 anni, pilota di aerei, che ha deliberatamente fatto cadere il suo velivolo per pubblicare poi il filmato sula piattaforma rischia adesso fino a 20 anni di reclusione.

Succede tutto nei cieli della California un anno e mezzo fa. Il 24 novembre 2021 Trevor Jacob decolla normalmente dall'aeroporto di Lompoc City. In quota, sopra le montagne, Jacob dice alla telecamera che sta andando a Mammoth Lakes, mostrando le ceneri del suo amico Johnny Strange, morto nel 2015 mentre faceva base jumping nelle Alpi svizzere. Dopo circa un minuto dall'inizio del video, l'elica dell'aereo si ferma e Jacob apre la porta, imprecando e dicendo che ha il motore spento. Salta fuori col paracadute con lo stick per fare selfie in pugno, per poi atterrare in mezzo alla campagna con un paracadute. L'aereo si schianterà in modo spettacolare poco dopo nella foresta di Los Padres (le telecamere a bordo riprendono tutto).

Trevor Jacob si dirigeva poi verso i rottami, dove scopriva, con aria apparentemente sconsolata, che la riserva d'acqua che stava trasportando era sparita. Il pubblico lo vedeva avanzare tra i cespugli, sulle colline e apparentemente lottare per tornare alla civiltà. Spiega di avere sete e di sentirsi perso, era tutta una messinscena. Alcune settimane dopo le agenzie federali avevano avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente. Lo yotuber diceva di non avere idea di dove fosse caduto l'aereo ma, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lui e un fidato amico erano andati a recuperare il relitto nella foresta usando un elicottero due settimane dopo l'incidente.

Per far scomparire ogni traccia, avevano poi segato il velivolo in piccole parti, gettate nella spazzatura. Jacob ha ammesso di voler ostacolare le indagini eliminando il relitto - crimine che comporta fino a 20 anni di carcere - e di aver realizzato il video per guadagnare denaro nell'ambito di una partnership con un'azienda. Non ha nemmeno potuto negare di aver mentito quando ha riferito agli investigatori che l'aereo aveva avuto un problema tecnico. Non c'era stato alcun problema, solo una disperata voglia di fare "views" e soldi. A costo di far cadere un aereo.