"Missione a Zaporizhzhia per evitare il disastro nucleare": cosa sta succedendo

Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, hanno iniziato la missione "tecnica" guidata dal segretario generale Rafael Mariano Grossi: il loro compito sarà quello di monitorare la situazione presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, situata sudest dell'Ucraina e messa a repentaglio dal conflitto in corso con la Russia. I 14 ispettori hanno viaggiato da Kiev alla città di Zaporizhzhia, che si trova a circa 55 chilometri dalla centrale nucleare. I principali timori degli esperti riguardano proprio il tragitto verso lo stabilimento, che prevede l'attraversamento di territori attualmente sotto il controllo delle truppe di Mosca.

"Passeremo lì qualche giorno", ha detto il capo dell'Aiea e della missione, Rafael Grossi, prima di lasciare Kiev con la speranza di colloqui con lo staff ucraino dell'impianto durante la visita. "Stiamo andando in un territorio occupato e questo richiede garanzie esplicite, non solo da parte russa", ma anche ucraina, ha detto, prima della partenza su un convoglio di dieci mezzi bianchi con le insegne Onu. "Si tratta di una missione tecnica finalizzata a impedire un disastro nucleare".

"Questa è una missione importante e stiamo facendo tutto il possibile perché avvenga in modo sicuro e sia efficace. Le forze di occupazione russe devono smettere di bombardare i corridoi usati dalla delegazione dell'Aiea per raggiungere la central" nucleare di Zaporizhzhia e non ostacolare le sue attività nell'impianto occupato dai russi": questo il commento del portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko. "Nell'ambito della loro missione, gli esperti dell'Aiea devono registrare violazioni di standard e norme di sicurezza nucleare - ha aggiunto - La posizione dell'Ucraina resta invariata e la centrale deve essere immediatamente smilitarizzata, deve finire l'occupazione e deve essere trasferita sotto il pieno controllo del governo ucraino".

Nel frattempo l'Iran si è offerto di mediare nella crisi sulla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Hossein Amir-Abdollahian, che oggi a Mosca ha incontrato il suo omologo russo, Sergei Lavrov. "La Repubblica islamica dell'Iran, un attore chiave nel settore del nucleare pacifico, è pronta a fornire qualsiasi assistenza che possa aiutare a stabilire la pace e la calma in questa centrale nucleare e nell'area circostante", ha dichiarato ai giornalisti.

Amir-Abdollahian ha inoltre annunciato di aver trasmesso un messaggio al governo russo da parte di un leader di una nazione europea sulla guerra in Ucraina. "Durante i colloqui di oggi, abbiamo veicolato, su sua richiesta, un messaggio sulla situazione in Ucraina di un leader di un Paese europeo, che si era rivolto al nostro presidente Raisi", ha spiegato, sottolineando che nel messaggio "c'erano idee sul sostegno alla pace nonché sulla cessazione delle ostilità in Ucraina".