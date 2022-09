Erdogan punta su Zaporizhzhia per giocare il ruolo di mediatore tra Mosca e Kiev

E' stata sospesa "per ragioni tecniche" l'erogazione di energia dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia verso l'area sotto il controllo di Kiev nella giornata di oggi 3 settembre. Le autorità locali filo-russe di Energodar, la città dove si trova la centrale, citate dall'agenzia Sputnik, riferiscono invece cha la sospensione la fornitura di energia dalla centrale nucleare è dovuta ai bombardamenti "ucraini".

Secondo le forze occupanti locali, gli specialisti stanno lavorando sulla linea di trasmissione dell'energia che sarebbe stata danneggiata in precedenza dagli attacchi ucraini. Sono state individuate due linee elettriche danneggiate alle linee 330 e 750, mentre il quinto e il sesto reattore sono funzionanti e il livello di radioattività rimane normale.

Mosca, tuttavia, rivendica di aver respinto un assalto delle forze ucraine che hanno cercato di lanciare un attacco per riprendere il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi. Il ministero della Difesa ha parlato di un attacco anfibio e "l'assalto - ha detto il portavoce, Igor Konashenkov - è stato respinto". Secondo Mosca, che da giorni si scambia accuse con Kiev sugli attacchi nella zona della centrale, ci sono stati 47 morti da parte ucraina.

La mediazione di Erdogan

Dopo il grano, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan media per uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina e cerca una via d'uscita per la complicata situazione in cui versa la centrale di Zaporizhzhia. Il 'Sultano' gioca quindi la carta del mediatore nel conflitto russo in Ucraina. In una conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimir Putin, Erdogan ha sottolineato il ruolo della Russia nell'organizzare la visita degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Il leader della Turchia ha proposto a al suo omologo russo la mediazione turca per aiutare a trovare una soluzione alla crisi legata alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata da truppe russe. Nel colloquio, secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu, i presidenti di Russia e Turchia hanno parlato anche dell'export di cereali dall'Ucraina, dove il conflitto è entrato nel settimo mese dopo l'invasione russa, e "ribadito la determinazione a portare avanti la costruzione della centrale nucleare di Akkuyu" in Turchia.

Se per Zaporizhzhia dovesse esserci un esito positivo come per il corridoio del grano e un negoziato dovesse davvero ripartire allora non ci sarebbero dubbi sul fatto che le parti accetterebbero la mediazione della sola Turchia.

Il lavoro del team dell'Aiea nella centrale nucleare

Nella centrale nucleare più grande d'Europa, è presente un team di esperti dell'Agenzia atomica internazionale per controllare gli impianti di Zaporizhzhia dopo che il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi ha denunciato che "l’integrità fisica della centrale è stata violata più volte".

Il numero uno dell'Agenzia dell'Onu ha anche aggiunto che gli esperti internazionali non lasceranno la centrale sino a quando tutti i punti del loro mandato non saranno chiariti, anche con l'obiettivo di stabilire una presenza costante dell’Aiea nel sito nucleare. Stando a quanto annunciato in precedenza da Grossi, il team dell'Aiea resterà nella centrale nucleare di Zaporizhzhia fino al 4 o 5 settembre per valutare la situazione.

La delegazione dell'Aiea si riunirà a Vienna alla fine di questa settimana, quando verrà raggiunta anche dagli altri colleghi che sono rimasti temporaneamente a Zaporizhzhia. Il risultato del rapporto non implica una risposta da parte di Mosca o Kiev: l’agenzia atomica internazionale non avrà autorità per obbligare Russia e Ucraina a imporre un cessate il fuoco o una zona demilitarizzata attorno alla centrale, come chiesto dalle autorità ucraine.