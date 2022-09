La centrale nucleare di Zaporizhzhya è stata spenta

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya è stata completamente spenta per motivi di sicurezza. Lo stabilimento è stato disconnesso dalla rete elettrica ed è in fase di chiusura dopo che l'ultimo reattore, il numero sei, è stato spento. Ad annunciarlo i funzionari di Kiev e l'autorità nucleare ucraina Enerhoatom: "È stato deciso di mettere il reattore numero sei nello stato più sicuro: lo stato freddo". Una decisione probabilmente inevitabile: dall'inizio del conflitto infatti, la più grande centrale nucleare d'Europa è finita nel mirino dei bombardamenti, con Russia e Ucraina che si incolpano a vicenda per l'escalation della situazione intorno alla struttura. "Oggi, 11 settembre 2022, alle 03:41 (le 2:41 in Italia), l'unità n. 6 della ZNPP (la centrale nucleare, ndr) è stata scollegata dalla rete elettrica - si legge in un comunicato dell'agenzia -. Sono in corso i preparativi per il raffreddamento e il trasferimento allo stato freddo".

Secondo Enerhoatom, l'impianto aveva già funzionato in "modalità isola" negli ultimi tre giorni, il che significa che stava producendo solo elettricità per la propria fornitura, poiché tutte le linee che lo collegavano alla rete elettrica ucraina erano state interrotte dai bombardamenti. Ieri sera è stata ripristinata la linea alla rete elettrica. Si è quindi deciso di alimentare la centrale nucleare attraverso questa linea e di spegnere l'ultimo reattore funzionante e raffreddarlo fino a uno stato freddo sicuro.

Questa decisione è stata presa a causa dei bombardamenti che proseguono intorno all'impianto e dopo la preoccupazione espressa dal direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, che ha recentemente visitato la centrale insieme con altri esperti dell'agenzia dell'Onu per l'energia atomica: "L'integrità fisica dell'impianto - aveva spiegato l'esperto - è stata violata più volte. Violazioni che non sono avvenute per caso, ma deliberatamente. Ovunque ti trovi, qualunque cosa pensi di questa guerra, questo è qualcosa che non può accadere ed è per questo che stiamo cercando di mettere in atto alcuni meccanismi e di essere presenti".