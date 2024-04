Sopravvive a un raid israeliano, ma muore, a soli 13 anni, schiacciato dagli aiuti alimentari

È un destino tragico e beffardo quello di Zein Oroq, ragazzo palestinese di 13 anni. Sfollato, come praticamente la maggior parte dei palestinesi che abitavano nella striscia di Gaza, Zein era sopravvissuto a un attacco aereo israeliano che ha distrutto la casa della sua famiglia lo scorso novembre. In quell'occasione, il 13enne era rimasto sepolto sotto le macerie dopo il raid nel quale sono morti 17 membri della sua famiglia allargata. Nonostante le ferite, era riuscito comunque a sopravvivere.

A distanza di mesi, Zein ha però perso la vita, non per un bombardamento questa volta, ma, ironia della sorte, a causa degli aiuti alimentari inviati nella Striscia. La settimana scorsa, durante un lancio di aiuti, Zein è stato infatti colpito alla testa da uno dei pacchi, mentre correva nel disperato tentativo di afferrare una lattina di fave, riso o farina. Lo riferisce il Guardian.

"Nel raid dello scorso anno è uscito dalle macerie con ferite alla testa, alla mano e alla gamba. Dio lo aveva salvato", ha raccontato il nonno di Zein, Ali Oroq. La provvidenza non lo ha purtroppo aiutato questa volta: "Mentre cadevano i paracadute, una cassetta del pronto soccorso lo ha colpito alla testa. La folla intorno non ha prestato attenzione al ragazzo: anche loro erano affamati", ha detto il padre. Zein è stato portato in seguito in ospedale, dove è morto la scorsa domenica 14 aprile

E non è, purtroppo, il primo incidente che si verifica con questa dinamica. Lo scorso 5 marzo cinque persone sono rimaste uccise e 10 ferite, quando il paracadute di un carico di aiuti non si è aperto e il suo peso si è abbattuto su una folla di persone. Lo scorso 26 marzo invece almeno 12 persone sono morte annegate mentre provavano a raggiungere un pacco di aiuti caduto, per sbaglio, sul mare vicino alla spiaggia di Gaza.

Dall'inizio del conflitto i morti civili palestinesi sono 33mila, almeno secondo quando riferito dal ministero della Salute, gestito da Hamas. Di questi oltre 10mila sarebbero bambini. E il rischio di carestia si fa purtoppo sempre più concreto.