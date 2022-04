L'appello di Zelensky: "Più armi arriveranno, prima finirà la guerra"

Mentre gli attacchi russi presguono senza sosta, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyha parlato alla nazione, facendo il punto sul conflitto: "È impossibile fare previsioni sulla durata della guerra, ma più armi arriveranno prima arriverà la pace". "Io ho molte più informazioni rispetto ai media sulle intenzioni e le capacità dell'esercito russo - ha detto Volodymyr Zelensky- E sul potenziale dell'economia russa, sullo stato emotivo della società in Russia".

Secondo il presidente ucraino due fattori determineranno la durata del conflitto, quello militare e quello economico. "Il successo dei nostri militari sul campo di battaglia è veramente significativo, storicamente significativo. Ma non è ancora abbastanza per ripulire il nostro territorio dagli occupanti. Li batteremo", ha rivendicato Zelensky. Che poi ha parlato delle sanzioni contro la Russia, "molto importanti, economicamente dolorose", ma anche qui "non è ancora abbastanza per lasciare la macchina militare russa senza mezzi di sussistenza, ne incoraggiamo di più forti e distruttive".

Infine, il nuovo appello del presidente parlando della durata della guerra: "Se qualcuno dice, anni e anni, vi rispondo che potremmo ridurre i tempi della guerra, più armi arriveranno di quelle richieste e prima arriveranno, più forte sarà la nostra posizione e prima arriverà la pace". In merito alle perdite sul campo, secondo Zelensky "nella guerra contro la Russia sono morti tra i 2.500 ed i tremila soldati ucraini, mentre circa 10mila sono rimasti feriti ed è difficile dire quanti sopravviveranno". Per quanto riguarda la Russia, invece, i militari morti in battaglia sarebbero circa 20mila.