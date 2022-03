Zelensky al Bundestag: "C'è un nuovo Muro in Europa"

Ha scelto bene le parole il presidente Zelensky per rivolgersi al Bundestag in collegamento d Kiev. E il suo intervento contribuirà senz'altro a far discutere tutto il paese. Zelensky ha detto che c'è un nuovo muro in Europa, dopo quello di Berlino. E ha ricordato Reagan che chiese a Gorbaciov: "Tear down this wall!", Abbatti questo muro!, rivolgendosi direttamente a Scholz: "Caro Cancelliere, guidi l'Europa e butti giù questo Muro" anche perché "Difendere l'Ucraina significa difendere l'Europa". Rivolgendosi al parlamento tedesco, Zelensky sa bene che la parola muro non è qualcosa che lascia indifferenti: se fino al 1989 il Muro divideva Berlino e la Germania, oggi separa l'Ucraina dal resto d'Europa

Ed è un nuovo muro, spiega sempre il presidente ucraino, fatto di bombe e di attacchi: "I Russi non fanno differenza tra obiettivi militari e civili". Non ha chiesto la no-fly-zone ma ha attaccato: decenni fa c'è stato un ponte aereo che salvò Berlino - il riferimento è all'operazione alleata per rifornire Berlino tra il 1948 e il 1949 per rispondere al blocco di Berlino imposto dall'Unione sovietica. "Oggi dal cielo per noi piovono solo bombe". Anche questa una stoccata molto chiara e certamente non facile da accettare: rivolgendosi direttamente al popolo tedesco, Zelensky ha ricordato momenti chiave della storia recente della Germania e ha chiesto solidarietà. "Dopo ottant'anni le nostre città sono di nuove bombardate" e ha chiesto retoricamente "In Europa viene cancellato un popolo, perché un paese oltre l'oceano è più solidale con noi?". Domanda che è destinata ad aprire una discussione in una popolazione che da settimane si chiede quanto le scelte della politica tedesca abbiano contribuito a questa guerra. Ed è una discussione che si va sempre più a polarizzare.

Ma è all'inizio del suo discorso che Zelensky ha attaccato direttamente la Germania e la strategia degli ultimi decenni citando direttamente il Nord Stream 2. "Vi avevamo avvertito che era un modo per finanziare una guerra ci avete sempre detto che era solo un progetto economico". Qui Zelensky sa di toccare un nervo scoperto della discussione tedesca di questi anni e lo fa attaccando. Sono anni, è in sostanza il suo discorso, che vi avevamo avvertito delle intenzioni della Russia, della volontà di chiudere la partita con la guerra ma non avete voluto ascoltarci. Le bombe piovono oggi su Kiev ma la guerra c'è nella parte orientale del paese dal 2014, ha ricordato sempre Zelensky. Questo l'attacco più sottile e meglio diretto del presidente ucraino, che va ben oltre la discussione nel Bundestag e punta a determinare una svolta radicale nella politica tedesca.

Ma quanto c'è di vero in questa accusa? In effetti la strategia tedesca era quella di continuare ad avere un rapporto con la Russia, memori del motto che in Europa non è possibile costruire una pace durevole "contro la Russia". Ecco perché Nord Stream II, cioè il raddoppio del condotto che passa per il Mar Baltico, è sempre stato difeso dalla maggioranza della politica tedesca e anche in modo trasversale. La difesa ufficiale era: "Si tratta solo di un progetto imprenditoriale, economico, non ha nulla a che fare con la politica". Dal 24 febbraio scorso questa impostazione non è più sostenibile, almeno in pubblico: da qui la decisione di Scholz di muoversi con largo anticipo e tenere il suo storico discorso di settimane fa annunciando la "svolta", anche militare del proprio paese.

Ma ancora oggi le parole del presidente ucraino fanno particolarmente impressione e sono destinate alla pubblica opinione: altro che economia, quell'opera finanzia direttamente la guerra. In questo modo, Zelensky chiede di fare i conti direttamente con quella scelta e di non ripetere lo stesso errore: come per la Nato ("Abbiamo chiesto di entrare nella NATO. Ma ci avete detto che la decisione non era ancora presa") il riferimento va direttamente alla richiesta di entrare nell'Unione europea. In sostanza, Zelensky chiede passi chiari che dimostrino la scelta di Berlino e del resto di Europa di essere conseguenti nel loro rapporto con la Russia. Non c'è più "economia" che tenga, non ci sono progetti imprenditoriali. "Le sanzioni sono arrivate troppo tardi, non hanno fermato la guerra". Chiede un embargo per la Russia e si rivolge direttamente alla imprese tedesche: "Non c'è solo il profitto", è il momento di interrompere ogni rapporto con la Russia. L'agitazione anche in parlamento è palpabile: è un passaggio delicato per la politica tedesca e quella europea.