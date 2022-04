Zelensky: "I russi stavano per catturarmi ad inizio invasione"

Mettere fuori gioco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era senza dubbio uno degli obiettivi iniziali di Putin. Un obiettivo "sfiorato" all'inizio del conflitto, come rivelato dallo stesso Zelensky sulle pagine della rivista Time: nelle prime ore dell'invasione le forze russe sono arrivate molto vicine a catturarlo e ad ucciderlo. Il presidente ucraino ha raccontato di aver trascorso due settimane nel complesso presidenziale di Kiev, proprio quando le truppe di Mosca stavano assediando quel quartiere.

Nell'intervista rilasciata al giornalista Simon Shuster, Zelensky ripercorre le prime ore del 24 febbraio: "I ricordi sono frammentari, c'erano esplosioni e molto rumore. Quando sono iniziati i bombardamenti io e mia moglie Olena siamo andati a svegliare i nostri figli". L'esercito ucraino ha detto a Zelensky che le squadre d'attacco russe si erano paracadutate a Kiev per uccidere o catturare lui e la sua famiglia.

La zona in cui risiede il governo ucraino è stata teatro di violenti scontri soprattutto nei primi giorni di guerra: come riportato dalla rivista statunitense, "le guardie all'interno del complesso hanno spento le luci e hanno portato giubbotti antiproiettile e fucili d'assalto per Zelensky e a una decina di suoi aiutanti". Sarebbero stati addirittura due i tentativi concreti di prendere d'assalto il complesso mentre la famiglia di Zelensky era ancora all'interno: entrambi sono falliti. Zelensky ha poi avuto la possibilità di fuggire all'estero e istituire un governo in esilio, ma ha preferito restare in Ucraina a combattere: "In quel momento ho capito di essere un simbolo - ha raccontato - Capisci che tutti ti stanno guardando e devi agire come deve agire il capo dello Stato".