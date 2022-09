Zelensky e Draghi: "Decisa reazione a referendum russo in territori occupati"

Mentre la Russia si prepara alla cerimonia per firmare gli accordi sull'ingresso di tutti e quattro i nuovi territori ucraini in cui si è svolto il referendum, bollato da Kiev e dalla comunità internazionale come una farsa, il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. La conversazione si è incentrata sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e sui 'referenda' illegali indetti dalla Federazione Russa nelle zone occupate del Donbass, di Kherson e di Zaporizhzhia. Draghi ha assicurato che l'Italia non riconoscerà l'esito del voto e ha confermato il continuo sostegno da parte del governo italiano "alle Autorità e alla popolazione ucraina in tutti gli ambiti".

Il resoconto della conversazione tra i leader dei due paesi arriva dal canale Telegram di Zelensky, che afferma che "durante il dialogo con il primo ministro italiano si è discusso anche della necessità di una decisa reazione allo svolgimento degli pseudo-referendum da parte della Russia nei territori occupati". E' quanto si legge sul social, dove Zelensky ha aggiunto di avere informato Draghi "sulla situazione al fronte" e di aver scambiato opinioni "sulla possibilità dell'Italia di continuare ad assistere la difesa" ucraina.

Attraverso la dichiarazione rilasciata dall'ufficio di Zelenskiy dopo la telefonata con il primo ministro italiano, Kiev lancia un nuovo avvertimento a Mosca in merito a una risposta "molto dura" da parte dell'Ucraina se la Russia annettesse le quattro regioni ucraine. La nota però non fa riferimento alla cerimonia in programma domani 30 settembre, quando il presidente Vladimir Putin firmerà i documenti che proclamano l'annessione alla Russia di quattro regioni ucraine. "Loro (i voti) sono inutili e non cambiano la realtà. L'integrità territoriale dell'Ucraina sarà ripristinata. E la nostra reazione al riconoscimento dei risultati da parte della Russia sarà molto dura", ha detto Zelenskiy.. In mattinata Zelensky, oltre a Draghi, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Polonia Andrzej Duda, incentrata sul tema dei referendum.