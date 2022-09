Zelensky coinvolto in un incidente stradale a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Kiev mentre si trovava a bordo di una vettura. Lo riferisce il portavoce presidenziale ucraino, Serhii Nykyforov, sul suo account Facebook sottolineando che il presidente, visitato da un medico, non ha riportato ferite gravi.

Secondo una dichiarazione dell'addetto stampa del presidente, "un'auto si è scontrata con l'auto del presidente dell'Ucraina e dei veicoli di scorta". I medici che accompagnavano Zelensky hanno prestato soccorso all'autista dell'auto e lo hanno trasferito in ospedale su un'ambulanza. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente.

Zelensky ieri ha trascorso parte della giornata a fianco delle truppe che hanno partecipato alla liberazione della città di Izyum, nell'est del Paese. Una visita a sorpresa (e una delle rare incursioni fuori dalla capitale) in una delle località riconquistate dalle forze armate di Kiev nel corso delle recente controffensiva. Izium, sotto il controllo delle truppe russe già dai primi giorni dell'invasione, era stata utilizzata come base logistica per alimentare le operazioni di Mosca nella regione del Donbass.

Izium - 46mila abitanti prima del conflitto - mostra i segni dell'occupazione e del ritiro delle truppe russe e le autorità ucraine dovranno valutare l'entità dei danni. "Il panorama è scioccante, ma non per me perché abbiamo visto le stesse cose a Bucha, gli stessi edifici distrutti, la gente uccisa", ha commentato Zelensky.