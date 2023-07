Zelenski sull'Isola dei Serpenti: "Non verrà mai conquistata, come l'Ucraina"

Nel 500esimo giorno dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky si è recato in visita sull'Isola dei Serpenti, luogo simbolo della resistenza contro l'aggressione di Mosca. A confermarlo è stato lo stesso Zelensky, che sui social ha condiviso un video del suo arrivo in motoscafo sull'isola nel Mar Nero riconquistata 500 giorni fa dalle forze armate di Kiev che, all'inizio della guerra, hanno contrastato una nave da guerra russa, la Moskva, affondata nel Mar Nero ad aprile. Mosca ha parlato di un'esplosione a bordo, mentre l'Ucraina ha detto di aver colpito la nave da guerra con missili.

Zelensky sull'Isola dei Serpenti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

''Oggi siamo sull'Isola dei serpenti - ha scritto su Twitter il presidente ucraino - che non sarà mai conquistata dagli occupanti, come tutta l'Ucraina, perché siamo il paese dei coraggiosi. Voglio ringraziare da qui, da questo luogo di vittoria, ognuno dei nostri soldati per questi 500 giorni''.

I ringraziamenti a Biden per le bombe a grappolo

Nelle ore precedenti Zelensky aveva anche ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari che comprendono anche le munizioni a grappolo: "Un tempestivo, ampio e necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti. Siamo grati al popolo americano e al presidente Jo Biden per i passi decisivi che avvicinino l'Ucraina alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura. 'L'aumento delle capacità di difesa dell'Ucraina fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina''.

Uccisi 630 soldati russi in un giorno

Intanto, i combattimenti continuano a infuriare sul territorio ucraino.Sono 630 i soldati russi che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Ucraina, 233.440 dall'inizio dell'offensiva militare lanciata da Mosca. Lo rende noto lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino nel suo ultimo bollettino, spiegando di aver distrutto 16 lanciarazzi nelll'ultima giornata, 4.346 da inizio guerra, e 14 droni, 3.666 in tutto.

Intensi combattimenti a Bakhmut

Bakhmut, nell'Ucraina orientale, è uno dei fronti più caldi nella guerra tra Russia e Ucraina. A confermarlo è l'ultimo rapporto di intelligence del ministero della Difesa britannico: "Le forze ucraine hanno guadagnato costantemente sia a nord sia a sud della città controllata dai russi. È molto probabile che i soldati russi stiano lottando con il morale basso, un mix di unità disparate e una capacità limitata di trovare e colpire l'artiglieria ucraina. La leadership russa quasi certamente considera politicamente inaccettabile concedere Bakhmut, che ha un peso simbolico come uno dei pochi guadagni russi negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, molto probabilmente ci sono poche riserve aggiuntive da impegnare nel settore''.

Continua a leggere su Today...